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Фигурантам по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» дали до 18 лет тюрьмы
Центральный райсуд Кемерова признал Танзилю Комкову, бывшего начальника инспекции строительного надзора Кузбасса, виновной в получении взятки в размере 7 млн руб. от застройщика сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», а также в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.
Она признана виновной в получении взятки и отмывании денег при строительстве торгового центра "Зимняя вишня".
Решением суда признаны виновными ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Светлана Шенгерей, директор строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания ТРЦ, Никита Чередниченко. Последний приговорен судом к 15 годам заключения. Сын экс-главы инспекции Госстройнадзора Эдуард Комков приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2013-2014 годах Комкова, ее сын и бизнесмен Никита Чередниченко получили взятку в размере 7 млн рублей от совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. Это позволило реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было, - передает Bfm.ru.
Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии, - передает RT.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.