В России

47 минут назад

Фигурантам по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» дали до 18 лет тюрьмы

99
#пожар #Зимняя вишня #суд

Центральный райсуд Кемерова признал Танзилю Комкову, бывшего начальника инспекции строительного надзора Кузбасса, виновной в получении взятки в размере 7 млн руб. от застройщика сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», а также в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Она признана виновной в получении взятки и отмывании денег при строительстве торгового центра "Зимняя вишня".

Решением суда признаны виновными ее сын Эдуард Комков, бывшая подчиненная Светлана Шенгерей, директор строительной компании "ИСК "Ресурс", проводившей реконструкцию здания ТРЦ, Никита Чередниченко. Последний приговорен судом к 15 годам заключения. Сын экс-главы инспекции Госстройнадзора Эдуард Комков приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Комкова, ее сын и бизнесмен Никита Чередниченко получили взятку в размере 7 млн рублей от совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского. Это позволило реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было, - передает Bfm.ru.

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии, - передает RT.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.
99
#пожар #Зимняя вишня #суд

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минсельхоз прогнозирует рост цен на хлеб и растительное масло в среднем на 2%
#цены #хлеб #масло
Минсельхоз прогнозирует рост цен на хлеб и растительное масло в среднем на 2%

сегодня, 10:33

В России
В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы
#пожар #больница
В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы

сегодня, 10:01

В России
Грузоперевозчики поднимут цены на 15-25%

вчера, 16:47

В России
#коронавирус
2
Вирусолог назвал «Омикрон» сигналом к окончанию пандемии

вчера, 16:45

В России
В 2022 году для некоторых россиян увеличится траспортный налог
#транспортный налог #налог на роскошь
В 2022 году для некоторых россиян увеличится траспортный налог

вчера, 16:31

В России
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты
#пенсии #выплаты
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты

вчера, 15:37

В России