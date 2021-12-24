Спорт

58 минут назад

Печальная концовка МХК «Липецк»

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#Хоккей. МХК "Липецк"
Печальная концовка МХК «Липецк»

Ведя у «Полёта» - 2:0, наша команда позволила соперникам сравнять счёт за 11 секунд до сирены, а в овертайме пропустила решающий буллит.

Липецкие хоккеисты были близки к тому, чтобы победить в заключительном домашнем матче календарного года одного из лидеров НМХЛ рябинский «Полёт», но тем не менее гости спаслись из практически безнадёжной ситуации и склонили чашу весов в свою пользу в овертайме – 3:2.

Как мы уже сообщали из-за вспышки коронавируса в Липецк не приехали аж 11 основных хоккеистов команды их Ярославкой области. Это давало липчанам шанс.

И поначалу наши им активно пользовались. На 15-й минуте Василий Балмашнов открыл счёт в матче, а спустя пару минут обязан был забивать Максим Бобров, но из выгодной ситуации бросил выше ворот. Ещё у «Липецка» в первом периоде был выход один на один с вратарём Максима Сошнина, но липчанин проиграл голкиперу.

В середине второго периода гости получили численное преимущество, но наша бригада меньшинства отработала самоотверженно, а едва составы команд сравнялись, пропустивший первый матч из-за травмы Павел Копытин удвоил преимущество нашей команды – 2:0.

Героем матча у «Полёта» стал нападающий Рузиль Ганиев, дважды реализовавший большинство своей команды, причём во втором случае он отличился за 11 секунд (!) до конца основного времени и перевёл игру в овертайм.

В дополнительном периоде команды не сыграли и полутора минут, как наш Иван Попов был вынужден сфолить, за что был наказан буллитом. К шайбе подошёл Ганиев и переиграл Захара Сафронова, оформив победный «хет-трик».

В турнирной таблице перед Новым Годом «Липецк» удерживается на 8-й строчке, при том что сыграл, минимум, на 4 матча больше, чем конкуренты.

В скудеющий раз на лёд команда Сергей Рыбина выйдет 19 и 20 января в Новочебоксарске против аутсайдера «Сокола». А в Липецке очередные игры пройдут 28 и 29 января: наша команда скрестит клюшки с кирово-чепецкой «Олимпией».

МХК «Липецк» - «Полёт» (Рыбинск) – 2:3, от (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

Шайбы: Балмашнов (Захаров, Стефанцов), 14:59 – 1:0. П.Копытин (И.Попов, Карпушкин), 39:01 – 2:0. Ганиев (А.Файзуллин, Напольских), 40:53 – 2:1, бол. Ганиев (Ямалов, А.Файзуллин), 59:49 – 2:2 бол. Ганиев, 61:25 – 2:3, булл.

Вратари: З.Сафронов – Л.Орлов (Насыров, 14:59 – 61:25).

Штраф: 10 (А.Белоусов-4, Анд.Васильев-2, Дан.Болдырев-2, М.Бобров-2) – 2 (команда-2).

Броски: 48 (12, 15, 18, 0) – 35 (15, 8, 11, 1). Вбрасывания: 26 – 31.

Судьи Д.Богомолов (Санкт-Петербург), И.Прусов (Москва), Д.Кривоносов, Н.Зубаков (оба - Липецк).

23 декабря. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.

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#Хоккей. МХК "Липецк"

Комментарии (3)

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По-соседски

4 минуты назад
Предлагаю следующие игры провести и без хоккеистов.
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Ну что же

28 минут назад
Перефразирую немного знаменитую фразу: «Даааа, такой тренерский штаб нам не нужен!…» Зачем была сделана последняя замена?! Пятёрка которая была на льду отлично справлялась и удержала бы преимущество 100%! Зачем был этот не логичный ход на замену игроков?! Порой складывается впечатление, что абсолютно не продуманно тренер подходит к играм. Товарищ Рыбин, давайте уже работать на победы, меняйте свою тактику если сейчас не получается идти выбранным Вам путём! Верим в команду, верим в победы!!!
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Игорь

33 минуты назад
Нет в Липецке ни хоккея ни футбола. Полное дно . Бобров из Воронежской область с населением всего в двадцать тысячи идёт в группе лидеров
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