В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Утром 23 декабря в деревне Яковлевка Липецкого района загорелся автомобиль «Audi 80», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Машина выгорела дотла. Горящий остов «Audi» заливало одно отделение пожарной охраны. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



А ночью того же дня жильцам девтиэтажки на улице Московской в Липецке пришлось понервничать из-за горящего в одной из квартир матраца. По вызову о возгорании к дому прибыли четыре отделения пожарной охраны с автолестницей автолестница и подразделение службы пожаротушения. Никто не пострадал. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.



Всего же за сутки на территории Липецкой области зарегистрировано пять пожаров.

