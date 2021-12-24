Происшествия

45 минут назад

В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»

1 411
#МЧС #пожар
В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. 

Утром 23 декабря в деревне Яковлевка Липецкого района загорелся автомобиль «Audi 80», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Машина выгорела дотла. Горящий остов «Audi» заливало одно отделение пожарной охраны. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. 

А ночью того же дня жильцам девтиэтажки на улице Московской в Липецке пришлось понервничать из-за горящего в одной из квартир матраца. По вызову о возгорании к дому прибыли четыре отделения пожарной охраны с автолестницей автолестница и подразделение службы пожаротушения. Никто не пострадал. Пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем. 

Всего же за сутки на территории Липецкой области зарегистрировано пять пожаров.
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#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Животиков

27 минут назад
отличный автозапуск :)
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