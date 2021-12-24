В России
сегодня, 10:01
В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы
В реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани произошел пожар, два человека погибли.
В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар, - рассказал источник ТАСС в экстренных службах.
"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - отметил он.
В результате пожара погибли два человека.
"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сообщил собеседник.
Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
"10:56 ликвидация на месте пожара. Эвакуировано 16 человек", - говорится в сообщении.
"В 10 час. 07 мин. 24.12.2021 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги по адресу: Кировский район, ул. Началовское шоссе, 7. На месте от МЧС работают 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Ликвидация открытого горения 10 час. 21 мин. (09 час. 21 мин. мск). Есть пострадавшие", - сообщает ГУ МЧС по Астраханской области в Инстаграме.
"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - отметил он.
В результате пожара погибли два человека.
"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сообщил собеседник.
Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.
В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.
"10:56 ликвидация на месте пожара. Эвакуировано 16 человек", - говорится в сообщении.
"В 10 час. 07 мин. 24.12.2021 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги по адресу: Кировский район, ул. Началовское шоссе, 7. На месте от МЧС работают 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Ликвидация открытого горения 10 час. 21 мин. (09 час. 21 мин. мск). Есть пострадавшие", - сообщает ГУ МЧС по Астраханской области в Инстаграме.