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В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы

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#пожар #больница
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В реанимационном отделении инфекционной клинической больницы в Астрахани произошел пожар, два человека погибли.

В реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани произошел пожар, - рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

"В областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - отметил он.

В результате пожара погибли два человека.

"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв. м, открытое горение ликвидировано", - сообщил собеседник.

Информацию о гибели людей также подтвердили в СК РФ.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован.

"10:56 ликвидация на месте пожара. Эвакуировано 16 человек", - говорится в сообщении.

"В 10 час. 07 мин. 24.12.2021 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загорании в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги по адресу: Кировский район, ул. Началовское шоссе, 7. На месте от МЧС работают 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Ликвидация открытого горения 10 час. 21 мин. (09 час. 21 мин. мск). Есть пострадавшие", - сообщает ГУ МЧС по Астраханской области в Инстаграме.
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#пожар #больница
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