Перед Новым годом в Липецке нашли «Хеннесси» без акцизов и специальных марок

Предпринимателю грозит штраф от 500 000 рублей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в рамках совместных мероприятий с прокуратурой Октябрьского района в магазине в Студенческом городке нашли «Хеннесси» и водку «Родник Сибири» без акцизов и специальных марок – всего 62 бутылки, а ещё немаркированные сигареты различных марок: «Корона», «Мальборо», «Дав», «НЗ Сафари».





На индивидуального предпринимателя составлено два протокола: по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством России».



По первому случаю предпринимателю грозит штраф от 500 тысяч рублей, по второму — от 10 тысяч рублей.