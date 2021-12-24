Происшествия

35 минут назад

В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель

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#авария #ДТП
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В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 декабря в Грязях на улице Лермонтова 61-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 31-летнего водителя и «Мерседес» с 37-летним мужчиной за рулем. В результате аварии получила травмы 24-летняя пассажирка «Хендая». Столкновение произошло из-за нарушения бокового интервала.

23 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1524 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1200 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона было зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.

УГИБДД УМ
521
#авария #ДТП
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