В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 декабря в Грязях на улице Лермонтова 61-летний водитель «Митсубиси» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован. Причиной аварии стало нарушение правил расположения на проезжей части.



В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 31-летнего водителя и «Мерседес» с 37-летним мужчиной за рулем. В результате аварии получила травмы 24-летняя пассажирка «Хендая». Столкновение произошло из-за нарушения бокового интервала.



23 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1524 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1200 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона было зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.



УГИБДД УМ

