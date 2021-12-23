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Липецкая вечЁрка: ночной расстрел, гимн СССР как преступление и джаз на острове
Сегодня, 23 декабря, силовики задержали липчанина, стрелявшего из ружья в темноту наобум, но попавшего в человека, на сессии областного Совета два депутата от КПРФ вышли из партии из-за гимна СССР, исполненного их однопартийцем, а губернатор заявил о проведении в Липецке джазового фестиваля в 2022 году.
Но самыми интересными событиями стали политические. «Вице-спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Андрей Фролов». Бывшего 42-летнего партийного функционера «Единой России», в сентябре этого года избранного в областной парламент по партийным спискам «ЕР», в замы позвал спикер Дмитрий Аверов. Большинством голосов Фролов стал вице-спикером. Он занял место Александра Кремнева, уволившегося во избежание обвинений в конфликте интересов (его сын Игорь занимает должность вице-губернатора, а дочь Ирина – начальника областного управления культуры).
На этой же сессии парламентарии раскритиковали члена фракции КПРФ Александра Ушакова, грех которого состоял в исполнении текста гимна СССР в то время, как остальные депутаты пели гимн России (см. «Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»). Дальше – больше. «Два липецких коммуниста вышли из партии, громко хлопнув дверью». Депутаты Иван Косилов и Юрий Логинов заявили, что сделали это в осуждение поведения Александра Ушакова.
Вот ведь принципиальность! Страшно представить, что было бы, обладай такой принципиальностью члены «ЕР» в прошлом созыве областного Cовета, когда под суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями попал их однопартиец Александр Конаныхин, а Михаил Захаров вообще подался в бега на Запад, будучи обвиненным в хищении средств дольщиков микрорайона «Европейский». Но тогда никто не бросил на стол партийный билет. И вот еще вопрос: к кому теперь приткнутся Косилов и Логинов, исключенные и из фракции, и из партии? К «ЕР», «Новым людям», «эсэрам», «пенсионерам» или ЛДПР?
Александр Ушаков, кстати, уже на сессии не пел и не танцевал. Теперь же его ждет разбирательство в полиции, куда облсовет направил заявление с просьбой дать правовую оценку действиям депутата.
– А что они так возбудились? Хоккейная команда России играла с надписью СССР. Россия преемница СССР. Есть чем гордиться, – написала Бабка.
– Капец, гимн СССР запретили? Когда? Петь его теперь преступление? Также, как и песню Священная война? Этика какая-то странная у депутатов, не этичная. Лучше бы подумали насколько этично антинародные и антиконституционные законы продвигать, – написал свою резюме на разборки в облсовете читатель с ником «Да уж».
Под Новый год депутаты приняли ряд документов, который финансово немного облегчит жизнь липчан. Так, «Молодым липецким учителям выплатят по 120 000 рублей», вдвое уменьшен транспортный налог для владельцев автомобилей на природном газе, на 6% проиндексирована зарплата для бюджетников с января. Но станет ли народ жить веселее? Даже депутаты орт «ЕР» в этом сомневаются. «В школе сокращают премии и учителя зачастую начинают после такого повышения получать меньше», – заявил на сессии Владимир Сериков, представитель этой партии.
нквд
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