Липецкая вечЁрка: ночной расстрел, гимн СССР как преступление и джаз на острове

Сегодня, 23 декабря, силовики задержали липчанина, стрелявшего из ружья в темноту наобум, но попавшего в человека, на сессии областного Совета два депутата от КПРФ вышли из партии из-за гимна СССР, исполненного их однопартийцем, а губернатор заявил о проведении в Липецке джазового фестиваля в 2022 году.