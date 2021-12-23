О чем молчат счетчики или почему энергетики не намерены останавливать борьбу с энерговоровством

Два случая расстрела приборов учета, принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго», и один случай хищения расчетного прибора были зафиксированы энергетиками и правоохранительными органами в текущем году. Размер нанесенного энергопредприятию ущерба составил более 700 тыс рублей. Эти деньги энергетики могли бы направить на ремонт и восстановление работы линий электропередачи и подстанций, решение вопросов качества электроэнергии. Виновники произошедшего не найдены. Счетчики молчат.

Всего в 2021 году по фактам хищения энергооборудования в правоохранительные органы энергетиками подано 23 заявления, касающихся кражи проводов, трансформаторных подстанций, уголков с металлических опор и элементов оборудования. По 15 из них возбуждены уголовные дела. По результатам проведенных совместных с полицией расследований установлены 11 граждан, причастных к совершению противоправных действий. «Липецкэнерго» нанесен урон в размере около 6 млн рублей.

И это только часть потерь, которые энергетики несут ежегодно при осуществлении своей деятельности по передаче электроэнергии. Еще больший объем электроэнергии теряется в результате ее хищений. Только за текущий год сотрудники «Липецкэнерго» выявили 836 фактов безучетного потребления объемом более 39 млн кВтч и 57 фактов бездоговорного потребления электрической энергии объемом более 4 млн кВтч. По всем выявленным фактам хищений составлены соответствующие акты. Данный объем неучтенного потребления сопоставим с трехмесячным объемом передачи электроэнергии потребителям Грязинского района.

Антирейтинг территорий, где процветает энерговоровство, возглавляют Елецкий и Липецкий районы. Большинство случаев связано с вмешательством в работу приборов учета, в частности, с использованием так называемых «заряженных» приборов учета, которые можно останавливать дистанционно.

«Липецкэнерго» ведет непрерывную работу по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии. Самым лучшим способом пресечь попытки хищений электроэнергии является установка интеллектуальных счетчиков, исключающих возможность занижения показателей и обеспечивающих точное определение мест кражи электроэнергии. Сегодня доля «умных» расчетных приборов среди всех точек учета филиала на территории Липецкой области составляет 13 %. Такого процента недостаточно для выстраивания системы правильного учета, но работа в этом направлении продолжается.

Для выявления неправомерных действий потребителей энергетики проводят регулярные рейды. По фактам неучтенного потребления электроэнергии информация направляется в правоохранительные органы, которые осуществляют проверку и принимают решение о возбуждении административного производства либо уголовного дела.

Практика показывает, что экономическое наказание за электроворовство неизбежно и значительно превышает размеры прибыли злоумышленника, так как законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. Так, расчет объема безучетного потребления для физических лиц осуществляется с повышающим коэффициентом 10 (пункт 62 Постановления №354), поэтому сумма взысканий доходит до нескольких сотен тысяч рублей. Для юридических лиц санкции еще жестче. Штрафы за хищение электроэнергии исчисляются порой десятками миллионов рублей. В некоторых случаях нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной ответственности, ведь нарушая закон, злоумышленники подвергают смертельной опасности не только себя, но и граждан, а также создают угрозу надежности и безопасности работы электросетевого комплекса.

В целях предупреждения незаконных действий «Липецкэнерго» обращается к жителям региона с просьбой незамедлительно сообщать о любых фактах хищения электроэнергии и проникновения на энергообъекты по бесплатному круглосуточному телефону Единого контакт-центра «Россети» 8 800-220-0-220.

«Безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии грешат и предприятия, и частные лица. Однако времена, когда «энерговампиры» были сильнее энергетиков прошли. Сегодня мы готовы противостоять им. Нам известны все передовые технологии воровства и их выявления. Переломить сложившееся в нашей стране отношение к «бесплатной электроэнергии» сложно, но мы не намерены останавливаться, ведь от этого зависит качество и надежность энергоснабжения добросовестных потребителей, важных социальных и промышленных объектов региона», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.



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