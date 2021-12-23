Коля-Домкрат: «Подход без мирового рекорда мне не засчитывается»

Даже на региональных соревнованиях наш знаменитый чемпион выкладывается по-полной.

Выиграв в этом году всё, что можно, включая Кубок мира и чемпионат Европы по силовому троеборью, атлет из Новой Деревни Липецкого района Николай Грачёв не успокаивается и сейчас выступает в менее престижных соревнованиях. Но не менее успешно.

Уникальный силач, который при собственном весе меньше 50 кг, справляется с серьёзными нагрузками, вернулся из Белгорода с «золотой» медалью турнира «Новогодняя схватка», в котором выступали многие сильнейшие атлеты ЦФО. На этот раз он решил выступить в двоеборье среди ветеранов 65-69 и как обычно оказался в самой лёгкой весовой категории до 52 кг.

Но важно другое: в обоих упражнениях Грачёв повторил свои же собственные мировые рекорды: в жиме лёжа осилил 70 кг, а в становой тяге — 125 кг, что в два с половиной раза больше его собственного веса.

- Я бы победил и с меньшими результатами, - признался GOROD48 Николай Грачёв, - На соревнованиях такого уровня мировые рекорды всё равно не засчитываются, но не хотел обманывать ожидания публики. Меня же представляли, как чемпиона, рекордсмена Европы и мира. Нужно было соответствовать. Получается, что для меня подход, который не является, как минимум, повторением рекорда и не подход вовсе (смеётся).

2021 год уже почти закончен, но Грачёв рассказал нам, что хочет успеть выступить ещё на одних соревнованиях - «Золотое солнце» в Воронеже на предстоящих выходных.

Николай Грачёв — уникальный атлет, которому за его миниатюрные габариты и огромную силу коллеги и болельщики дали множество прозвищ - «Карманный Геркулес», «Коля-Домкрат». На его счету более 400 рекордов мира и Европы по силовому троеборью, тяжелой атлетике и гиревому спорту. Кроме того, он является единственным липчанином, удостоенном чести трижды быть включённым в «Книгу рекордов Гиннесса».