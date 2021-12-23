Греция вводит новые правила въезда и ограничения

Прибывающие в Грецию с 24 декабря должны будут сдавать тесты на коронавирус на второй и четвертый день после приезда.





Он вместе с официальным представителем правительства Иоаннисом Иконому объявил новые ограничения по борьбе с коронавирусом в связи с угрозой распространения штамма "омикрон". Плеврис отметил, что "приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны будут с пятницы делать еще два теста на COVID - на второй и четвертый день после приезда, так как есть случаи, когда вирус выявляется не сразу". "Мы это настойчиво рекомендуем", - заявил министр.



Кроме того, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 24 декабря вводится обязательное ношение масок как внутри помещений, так и на улице. "При этом в супермаркетах и общественном транспорте обязательным становится использование двух масок одновременно или маски повышенной защиты KN95. Все массовые праздничные мероприятия, запланированные в мэриях, отменяются. Рекомендуется делать тесты перед любыми общественными мероприятиями", - сказал Плеврис.



По его словам, 27 декабря будут объявлены меры на период после 3 января, - передает



9 ноября в Греции были выявлены 8 613 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что было самым большим числом заболевших в 11-миллионной стране за все время пандемии. В последние дни число суточных случаев несколько уменьшилось, но все равно остается достаточно высоким. По данным на 22 декабря, в стране было 5 641 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерли 69 человек. В реанимации находятся 665 пациентов. Общее число инфицированных за пандемию в Греции достигло 1 049 936, всего умерли 20 126 человек. Туристы и путешественники, которые прилетят в Грецию с 24 декабря 2021 года, помимо теста в аэропорту, должны будут сделать еще два теста на коронавирус - на второй и четвертый день после приезда, - рассказал на брифинге министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.Он вместе с официальным представителем правительства Иоаннисом Иконому объявил новые ограничения по борьбе с коронавирусом в связи с угрозой распространения штамма "омикрон". Плеврис отметил, что "приезжающие в Грецию, помимо теста в аэропорту, должны будут с пятницы делать еще два теста на COVID - на второй и четвертый день после приезда, так как есть случаи, когда вирус выявляется не сразу". "Мы это настойчиво рекомендуем", - заявил министр.Кроме того, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 24 декабря вводится обязательное ношение масок как внутри помещений, так и на улице. "При этом в супермаркетах и общественном транспорте обязательным становится использование двух масок одновременно или маски повышенной защиты KN95. Все массовые праздничные мероприятия, запланированные в мэриях, отменяются. Рекомендуется делать тесты перед любыми общественными мероприятиями", - сказал Плеврис.По его словам, 27 декабря будут объявлены меры на период после 3 января, - передает ТАСС 9 ноября в Греции были выявлены 8 613 случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что было самым большим числом заболевших в 11-миллионной стране за все время пандемии. В последние дни число суточных случаев несколько уменьшилось, но все равно остается достаточно высоким. По данным на 22 декабря, в стране было 5 641 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерли 69 человек. В реанимации находятся 665 пациентов. Общее число инфицированных за пандемию в Греции достигло 1 049 936, всего умерли 20 126 человек.