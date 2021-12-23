В Липецкой области днем до -14

24 декабря в Липецкой области сохранится аномально холодая погода, преимущественно без осадков.

25 декабря регион будет находиться в передней части циклона - пройдет снег, местами сильный. 26 декабря Липецкая область окажется в тылу циклона, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 декабря - 14-15 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы, 25 декабря – 7-8 градусов мороза, что около климатической нормы, 26 декабря – 12 градусов мороза, что на 4-5 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью - от 15 до 20 градусов мороза, днем она составит от -9 до -14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью составит от -16 до -18 градусов, днем будет от -11 до -13 градусов.



День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.



