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26 минут назад
Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае
Тренировки пройдут при огневой поддержке вертолетов Ми-35.
Минобороны России проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани, в которых примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники, - сообщает оборонное ведомство.
Учения стартуют 23 декабря на крымском военном полигоне "Опук". На учениях будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, - отметили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - рассказали в пресс-службе.
Также в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).
В свою очередь на полигоне "Раевский" под Новороссийском учения начнутся 24 декабря.
Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".
Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники, - передает ТАСС.
Учения стартуют 23 декабря на крымском военном полигоне "Опук". На учениях будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, - отметили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - рассказали в пресс-службе.
Также в рамках учений будут отработаны десантно-штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).
В свою очередь на полигоне "Раевский" под Новороссийском учения начнутся 24 декабря.
Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".
Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники, - передает ТАСС.