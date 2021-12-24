Доброе утро, Липецк!

На календаре пятница, 24 декабря. Сегодня в Липецке немного потеплеет. Если, конечно, можно считать теплом температуру в -13. Пятница и выходные богаты на спортивные и культурные мероприятия: выбирайте то, что по душе. Вечером 26 декабря приходите на площадь Петра Великого и к «Звездному» - не пожалеете!

Для настроения



А, может, начнем этот день с добрых песенок?









Погода



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем будет от -11 до -13 градусов.



День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.



Транспорт



25 декабря с 10:00 до 14:00 движение трамваев маршрута №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет временно прекращено. После завершения регулировочных работ движение трамваев будет восстановлено.



Вкусное открытие



Блогер Наталья делится рецептом и интересным фактом про всем знакомый перекус.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie (@natalia_aronovna)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



24 декабря 1963 года был открыт Липецкий цементный завод. В 1960 году на окраине Липецка строители СУ-3 треста «Липецкстрой» приступили к возведению Липецкого цементного завода, и 24 декабря 1963 года была пущена первая технологическая линия производства цемента. Однако в полную силу завод заработал после пуска в 1973 году третьей технологической линии. Липецкий цементный завод всегда был экспериментальной базой для инновационных идей, полигоном для обкатки новейшего оборудования мировых производителей. Именно здесь в 1973 году смонтировали и ввели в строй первую полностью отечественную линию по производству цемента сухим способом, внедрили автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), впервые применили рукавные фильтры на цементных мельницах. Завод работает и сегодня.



Массовая бесплатная вакцинация



Прививку от COVID-19 можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном пункте вакцинации.







Новый вице-губернатор



Сегодня к новым обязанностям приступит Ольга Белоглазова. Начальник управления социальной политики пересядет в кресло вице-губернатора. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Ольга Белоглазова родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста. Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка.



Клубок добра



Дом культуры «Матыра» в преддверии Нового года запустил благотворительную акцию «Тёплый клубок». Принять участие в ней приглашают всех желающих – акция продлится до завтра, 25 декабря. Горожанам предлагают помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. От липчан принимают чистую одежду и обувь в хорошем состоянии для детей, женщин и мужчин, а также книги и игрушки, канцелярские товары.



Ваше мнение



Липчан просят





Письмо волшебнику



25 декабря в ДК «Сокол» завершает работу почта Деда Мороза. Для тех, кто хочет написать зимнему волшебнику, подготовили специальные бланки. Еще можно успеть рассказать Деду Морозу о своих желаниях.





Уже написали письмо? Значит, пришла пора помогать готовиться к праздничному ужину.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парки48 | Парки Липецка (@parki48lip)





Наше детство



25 декабря откроют выставку, объединившую истории многих людей, связанных со зданием Историко-культурного музея (Октябрьская, 57). В течение 9 месяцев липчане приносили в музей свои воспоминания, связанные со зданием музея. Здесь раньше были детский дом и детский сад №34. На выставке представят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате.



Новогодняя ярмарка



25 декабря с 8:00 до 14:00 на площади у Областного центра культуры (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБРЫНКА ЛО (@potrebrinok48)





На спорте



В субботу всех липчан ждут в бассейнах.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Кузнецова (@aleksandra_kuznetsova_depsport)





И на открытой воде.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Кроме того, 25 декабря во Дворце спорта «Молодёжный» состоится областной фестиваль «Детская лёгкая атлетика». В программе соревнований: бег через лестницу, спринтерский-барьерный бег, эстафета «Формула 1», метание мяча, прыжок в длину с места. А 26 декабря в спортивном комплексе «Сокол» пройдет лично-командный турнир по пауэрлифтингу «Новогодний жим». Открытие соревнований в 10:30.



Гоголевский квиз



25 декабря в 16:00 в научной библиотеке начнется новогодняя интеллектуальная игра «Вечера на хуторе близ Диканьки». Участникам предстоит отправиться в волшебное путешествие и помочь кузнецу Вакуле добыть подарок для своей возлюбленной Оксаны. Запись на игру по телефону 72-61-09.



Вечер классики



25 декабря 17:00 в «Унионе» зазвучит «Волшебная сила музыки». Ансамбль Ls-трио приглашает услышать музыкальную сказку по мотивам истории Бенжамена Лакомба «Мелодия любви».



Обмен книгами







Творческая встреча



26 декабря в 14:00 в научной библиотеке откроют творческую встречу к юбилею поэта и прозаика Андрея Новикова. Гостям обещают серьезный разговор о литературе и ироничное погружение в прошлое, это размышления о сделанном и творческие планы на будущее. В ходе встречи прозвучат стихотворения и любимая музыка юбиляра и, конечно же, поздравления и пожелания друзей и коллег по цеху.



Музыкальная сказка



26 декабря в 12:00 Дом музыки приглашает зрителей на новогоднюю музыкальную сказку «Маленький принц». Текст читает артистка государственного академического театра драмы им Л.Н. Толстого Светлана Перекина. Инструментальное сопровождение - Антон Паисов (флейта) и Олеся Кравченко (орган). В программе прозвучат произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса.



Репетиция Нового года



В Липецке 26 декабря пройдет традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14:00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18:00 на сцене стартует шоу-программа. В 20:00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.



Также на 26 декабря на 17:00 запланировано открытие катка у «Звездного». К этому моменту должно быть смонтировано новогоднее убранство общественного пространства.





Новогоднее настроение



Нас ждут последние выходные года. Как провести их интересно? Можно отправиться



ЕлецКарта Ельца с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

А, может, начнем этот день с добрых песенок?В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем будет от -11 до -13 градусов.День 24 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году – 26 градусов мороза.25 декабря с 10:00 до 14:00 движение трамваев маршрута №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» будет временно прекращено. После завершения регулировочных работ движение трамваев будет восстановлено.Блогер Наталья делится рецептом и интересным фактом про всем знакомый перекус.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.24 декабря 1963 года был открыт Липецкий цементный завод. В 1960 году на окраине Липецка строители СУ-3 треста «Липецкстрой» приступили к возведению Липецкого цементного завода, и 24 декабря 1963 года была пущена первая технологическая линия производства цемента. Однако в полную силу завод заработал после пуска в 1973 году третьей технологической линии. Липецкий цементный завод всегда был экспериментальной базой для инновационных идей, полигоном для обкатки новейшего оборудования мировых производителей. Именно здесь в 1973 году смонтировали и ввели в строй первую полностью отечественную линию по производству цемента сухим способом, внедрили автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП), впервые применили рукавные фильтры на цементных мельницах. Завод работает и сегодня.Прививку от COVID-19 можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильном пункте вакцинации.Сегодня к новым обязанностям приступит Ольга Белоглазова. Начальник управления социальной политики пересядет в кресло вице-губернатора. В новом статусе она будет курировать деятельность управлений социальной политики и ЗАГС и архивов. Ольга Белоглазова родилась в 1982 году в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году там же получила диплом юриста. Трудовую деятельность начала в 2004 году контролером-кассиром в одном из отделений Сбербанка в Ельце. С 2010 года занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях Сбербанка.Дом культуры «Матыра» в преддверии Нового года запустил благотворительную акцию «Тёплый клубок». Принять участие в ней приглашают всех желающих – акция продлится до завтра, 25 декабря. Горожанам предлагают помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. От липчан принимают чистую одежду и обувь в хорошем состоянии для детей, женщин и мужчин, а также книги и игрушки, канцелярские товары.Липчан просят ответить на вопрос — стоит ли объединять все ЗАГСы города в одно здание. Анкетирование проходит анонимно.25 декабря в ДК «Сокол» завершает работу почта Деда Мороза. Для тех, кто хочет написать зимнему волшебнику, подготовили специальные бланки. Еще можно успеть рассказать Деду Морозу о своих желаниях.Уже написали письмо? Значит, пришла пора помогать готовиться к праздничному ужину.25 декабря откроют выставку, объединившую истории многих людей, связанных со зданием Историко-культурного музея (Октябрьская, 57). В течение 9 месяцев липчане приносили в музей свои воспоминания, связанные со зданием музея. Здесь раньше были детский дом и детский сад №34. На выставке представят документы, предметы и воспоминания в текстовом, аудио- или видеоформате.25 декабря с 8:00 до 14:00 на площади у Областного центра культуры (Космонавтов, 54а) будет работать ярмарка.В субботу всех липчан ждут в бассейнах.И на открытой воде.Кроме того, 25 декабря во Дворце спорта «Молодёжный» состоится областной фестиваль «Детская лёгкая атлетика». В программе соревнований: бег через лестницу, спринтерский-барьерный бег, эстафета «Формула 1», метание мяча, прыжок в длину с места. А 26 декабря в спортивном комплексе «Сокол» пройдет лично-командный турнир по пауэрлифтингу «Новогодний жим». Открытие соревнований в 10:30.25 декабря в 16:00 в научной библиотеке начнется новогодняя интеллектуальная игра «Вечера на хуторе близ Диканьки». Участникам предстоит отправиться в волшебное путешествие и помочь кузнецу Вакуле добыть подарок для своей возлюбленной Оксаны. Запись на игру по телефону 72-61-09.25 декабря 17:00 в «Унионе» зазвучит «Волшебная сила музыки». Ансамбль Ls-трио приглашает услышать музыкальную сказку по мотивам истории Бенжамена Лакомба «Мелодия любви».26 декабря в 14:00 в научной библиотеке откроют творческую встречу к юбилею поэта и прозаика Андрея Новикова. Гостям обещают серьезный разговор о литературе и ироничное погружение в прошлое, это размышления о сделанном и творческие планы на будущее. В ходе встречи прозвучат стихотворения и любимая музыка юбиляра и, конечно же, поздравления и пожелания друзей и коллег по цеху.26 декабря в 12:00 Дом музыки приглашает зрителей на новогоднюю музыкальную сказку «Маленький принц». Текст читает артистка государственного академического театра драмы им Л.Н. Толстого Светлана Перекина. Инструментальное сопровождение - Антон Паисов (флейта) и Олеся Кравченко (орган). В программе прозвучат произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса.В Липецке 26 декабря пройдет традиционный новогодний фестиваль «Петровские забавы». Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого. В 14:00 здесь начнут работать новогодняя ярмарка, аниматоры и фотозоны. В 18:00 на сцене стартует шоу-программа. В 20:00 герои приедут на площадь Петра Великого, чтобы зажечь главную городскую ёлку. В завершении праздника гостей ждет фейерверк из Петровских пушек.Также на 26 декабря на 17:00 запланировано открытие катка у «Звездного». К этому моменту должно быть смонтировано новогоднее убранство общественного пространства.Нас ждут последние выходные года. Как провести их интересно? Можно отправиться на новогоднюю прогулку в Елец . Поверьте, ему есть, чем удивить.