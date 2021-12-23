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сегодня, 12:15
Минздрав РФ зарегистрировал первый ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19»
В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, - сообщила пресс-служба ФМБА.
Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, - передает РИА Новости.
Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, - рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, - подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.
Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, - пояснила Скворцова.
"МИР 19" – это некий антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.
Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, - передает РИА Новости.
Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, - рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.
В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, - подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.
Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, - пояснила Скворцова.
"МИР 19" – это некий антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.