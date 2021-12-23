В России

сегодня, 12:15

Минздрав РФ зарегистрировал первый ингаляционный препарат от коронавируса «МИР 19»

119
#коронавирус #ингаляция #МИР 19

В ходе клинических испытаний была доказана безопасность и эффективность лекарства.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19", созданный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, - сообщила пресс-служба ФМБА.

Препарат на генном уровне избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, - передает РИА Новости.

Он эффективен против всех штаммов коронавируса, включая "омикрон", что делает его универсальным, - рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.

В ходе клинических исследований препарата была доказана его безопасность и эффективность, - подчеркнули в ФМБА. "МИР 19" является ингаляционным препаратом, вводится с помощью небулайзера.

Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, - пояснила Скворцова.

"МИР 19" – это некий антидот против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая "выключает" действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.

В его состав входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути.

119
#коронавирус #ингаляция #МИР 19

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае
#учения #десант #Минобороны
Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае

23 минуты назад

В России
В дом Поклонской в Крыму пытался проникнуть неизвестный украинец
#Поклонская #нападение
В дом Поклонской в Крыму пытался проникнуть неизвестный украинец

сегодня, 11:28

В России
В Саратовской области задержана мать замерзших в овраге детей
#дети #трагедия
В Саратовской области задержана мать замерзших в овраге детей

сегодня, 10:29

В России
Правительство РФ разрешило регионам определять тарифы на электроэнергию
#электроэнергия #тариф
Правительство РФ разрешило регионам определять тарифы на электроэнергию

сегодня, 09:47

В России
Власти Петербурга разрешили работу ТЦ и кафе без ограничений в новогоднюю ночь
#Петербург #ограничения #коронавирус
Власти Петербурга разрешили работу ТЦ и кафе без ограничений в новогоднюю ночь

вчера, 15:53

В России
Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении крупной взятки
#взятка #мэр
Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении крупной взятки

вчера, 14:03

В России