Общество

сегодня, 12:14

«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт

3 826
#новый год #иллюминация #прогулка
2
«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт

Самый древний город области Елец к этому Новому году украшен шикарно. В городе появилось много праздничных локаций, по которым можно прогуляться вечером и сделать отличные снимки.

Новогодний визит в Елец можно начать сразу у окружной трассы. Возле гипермаркета «Линия» установлена светящаяся фигура оленя. В пяти-десяти минутах ходьбы от «Линии» находится парк 40-летия Октября. Здесь установлены светящиеся елки. Вышло очень атмосферно.

IMG_2382.jpg

IMG_2405.jpg

Украшен гирляндами сквер Харченко, а на улице Мира начинается настоящая искрящаяся новогодняя сказка. Здесь установлены светящиеся танцующие фигуры, украшен большой фонарь перед памятником, смонтирован светящийся потолок.

Сквер имени Бунина и Соломенцева тоже не оставлен без праздничной иллюминации. На знаменитых курантах - снежинки, на снегу — чудесные светящиеся домики. Поворачиваем направо и выходим на площадь Ленина.

IMG_2308.jpg

Осматриваясь, не сразу понимаешь, в Ельце ли ты: очень уж все стильно и опрятно, украшено на классический европейский манер. Отличный пример гармоничного сочетания пространства и света. Здесь установлены арка с куполом, деревянные горки, всюду гирлянды, огромная красивая елка. Идешь по светящемуся тоннелю и загадываешь желания. Ну красота же!

IMG_2262.jpg

IMG_2294.jpg

IMG_2304.jpg

Через улицу Толстого выходим в сторону Детского парка. Дорога идет мимо сквера Пришвина. Здесь стоит остановиться и сделать пару снимков. Почему? Приедете — узнаете сами, это сюрприз. В Детском парке гостей встречают мультяшные герои — любимчики из «Простоквашино».

IMG_2340.jpg

Через дорогу — Городской парк. Здесь установили ёлку, инсталляцию — звезду Инстаграмма (те самые крылья) и другие светящиеся арт-объекты.

IMG_2336.jpg

Не обделили вниманием к празднику и Засосенскую часть Ельца. Держим туда путь через украшенный Каракумский мост. 10-15 минут — и мы подходим к парку Железнодорожников. Поверьте, посетить его нужно. Чего стоит одна входная группа.

IMG_2209.jpg

А внутри еще больше приятных открытий и поводов для улыбки: милые оленята, светящиеся елочки, шишка-богатырь.

IMG_2193.jpg

IMG_2170.jpg

IMG_2175.jpg

Возвращаемся в центральную часть Ельца, чтобы полюбоваться на Петровский парк. Очень эффектно оформлена входная группа. Здесь вас встретят светящиеся фигурки балерин, зеркало и Щелкунчик. Сказка и только!

IMG_2220.jpg

IMG_2227.jpg

IMG_2260.jpg


  Чтобы не заплутать — ориентируетесь по нашей карте новогодней прогулки по Ельцу.



Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу администрации Ельца.

Фотографии - Александр Замалаев
3 826
#новый год #иллюминация #прогулка
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мое имя

49 минут назад
смешно. "к этому Новому году украшен шикарно." фотки да, шикарные. по факту ничего. особенно смешно где елка с простоквашино. шикарно вообще слов нет- Москва в подметки не годится)))))))
ответить

Липчанин

51 минуту назад
Спасибо мэру Ельца за новогоднюю радость, не то что в липецке кроме парков и здания на интернациональной нет ни чего, стыдно за город Липецк
ответить

Марина

сегодня, 12:27
Каждый год приезжаем в Елец на праздники, а на Новый год Елец превращается в сказочный город!)
ответить

Еще в рубрике

В областной закон о капитальном ремонте внесены изменения
#фкр
В областной закон о капитальном ремонте внесены изменения

сегодня, 12:00

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: убитый током мальчик, женщина – вице-губернатор и минус один заместитель Игоря Арт...
#вечЁрка #назначения #несчастный случай
6
Липецкая вечЁрка: убитый током мальчик, женщина – вице-губернатор и минус один заместитель Игоря Арт...

вчера, 20:21

Общество
Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки
#общественный транспорт #маршрутка #жалоба
182
Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки

вчера, 18:32

Общество
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
7
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 17:27

Общество
Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса
#проект межевания #«Европейский»
42
Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса

вчера, 16:53

Общество