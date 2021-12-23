сегодня, 12:14
«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт
Самый древний город области Елец к этому Новому году украшен шикарно. В городе появилось много праздничных локаций, по которым можно прогуляться вечером и сделать отличные снимки.
Украшен гирляндами сквер Харченко, а на улице Мира начинается настоящая искрящаяся новогодняя сказка. Здесь установлены светящиеся танцующие фигуры, украшен большой фонарь перед памятником, смонтирован светящийся потолок.
Сквер имени Бунина и Соломенцева тоже не оставлен без праздничной иллюминации. На знаменитых курантах - снежинки, на снегу — чудесные светящиеся домики. Поворачиваем направо и выходим на площадь Ленина.
Осматриваясь, не сразу понимаешь, в Ельце ли ты: очень уж все стильно и опрятно, украшено на классический европейский манер. Отличный пример гармоничного сочетания пространства и света. Здесь установлены арка с куполом, деревянные горки, всюду гирлянды, огромная красивая елка. Идешь по светящемуся тоннелю и загадываешь желания. Ну красота же!
Через улицу Толстого выходим в сторону Детского парка. Дорога идет мимо сквера Пришвина. Здесь стоит остановиться и сделать пару снимков. Почему? Приедете — узнаете сами, это сюрприз. В Детском парке гостей встречают мультяшные герои — любимчики из «Простоквашино».
Через дорогу — Городской парк. Здесь установили ёлку, инсталляцию — звезду Инстаграмма (те самые крылья) и другие светящиеся арт-объекты.
Не обделили вниманием к празднику и Засосенскую часть Ельца. Держим туда путь через украшенный Каракумский мост. 10-15 минут — и мы подходим к парку Железнодорожников. Поверьте, посетить его нужно. Чего стоит одна входная группа.
А внутри еще больше приятных открытий и поводов для улыбки: милые оленята, светящиеся елочки, шишка-богатырь.
Возвращаемся в центральную часть Ельца, чтобы полюбоваться на Петровский парк. Очень эффектно оформлена входная группа. Здесь вас встретят светящиеся фигурки балерин, зеркало и Щелкунчик. Сказка и только!
Чтобы не заплутать — ориентируетесь по нашей карте новогодней прогулки по Ельцу.
Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу администрации Ельца.
Фотографии - Александр Замалаев
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Липчанин
Марина