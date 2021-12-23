«Эй, это точно не Европа?»: сияющий Елец ждёт

Самый древний город области Елец к этому Новому году украшен шикарно. В городе появилось много праздничных локаций, по которым можно прогуляться вечером и сделать отличные снимки.

Новогодний визит в Елец можно начать сразу у окружной трассы. Возле гипермаркета «Линия» установлена светящаяся фигура оленя. В пяти-десяти минутах ходьбы от «Линии» находится парк 40-летия Октября. Здесь установлены светящиеся елки. Вышло очень атмосферно.Украшен гирляндами сквер Харченко, а на улице Мира начинается настоящая искрящаяся новогодняя сказка. Здесь установлены светящиеся танцующие фигуры, украшен большой фонарь перед памятником, смонтирован светящийся потолок.Сквер имени Бунина и Соломенцева тоже не оставлен без праздничной иллюминации. На знаменитых курантах - снежинки, на снегу — чудесные светящиеся домики. Поворачиваем направо и выходим на площадь Ленина.Осматриваясь, не сразу понимаешь, в Ельце ли ты: очень уж все стильно и опрятно, украшено на классический европейский манер. Отличный пример гармоничного сочетания пространства и света. Здесь установлены арка с куполом, деревянные горки, всюду гирлянды, огромная красивая елка. Идешь по светящемуся тоннелю и загадываешь желания. Ну красота же!Через улицу Толстого выходим в сторону Детского парка. Дорога идет мимо сквера Пришвина. Здесь стоит остановиться и сделать пару снимков. Почему? Приедете — узнаете сами, это сюрприз. В Детском парке гостей встречают мультяшные герои — любимчики из «Простоквашино».Через дорогу — Городской парк. Здесь установили ёлку, инсталляцию — звезду Инстаграмма (те самые крылья) и другие светящиеся арт-объекты.Не обделили вниманием к празднику и Засосенскую часть Ельца. Держим туда путь через украшенный Каракумский мост. 10-15 минут — и мы подходим к парку Железнодорожников. Поверьте, посетить его нужно. Чего стоит одна входная группа.А внутри еще больше приятных открытий и поводов для улыбки: милые оленята, светящиеся елочки, шишка-богатырь.Возвращаемся в центральную часть Ельца, чтобы полюбоваться на Петровский парк. Очень эффектно оформлена входная группа. Здесь вас встретят светящиеся фигурки балерин, зеркало и Щелкунчик. Сказка и только!Чтобы не заплутать — ориентируетесь по нашей карте новогодней прогулки по Ельцу.