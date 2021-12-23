В областной закон о капитальном ремонте внесены изменения

Депутаты Липецкого областного Совета депутатов приняли изменения в региональный закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Согласно новой редакции, при определении очередности проведения капитального ремонта будет учитываться еще один критерий – собираемость взносов на капитальный ремонт, что закреплено в Жилищном кодексе РФ. Введение данного критерия позволит привести областной закон в соответствии с частью 7.1 статьи 168 ЖК РФ.

Сейчас распределение домов по срокам проведения работ произведено на основании данных о годе ввода в эксплуатацию или последнего проведенного капремонта. К сожалению, не все управляющие компании предоставляли информацию в полном объеме, также не по всем домам имеются сведения о техническом состоянии. Все это привело к некорректному определению сроков капитального ремонта части многоэтажек, о чем свидетельствуют многочисленные переносы сроков работ с более поздних периодов на более ранние и наоборот. За весь период исполнения областной программы такие переносы были осуществлены по 792 домам.

Кроме того, законом устанавливается порядок применения критериев при определении очередности проведения капитального ремонта. Проценту собираемости взносов будет присвоен минимальный вес, что, позволит, в первую очередь, учитывать такие показатели, как техническое состояние, год постройки, дата последнего ремонта. Указанные изменения не коснутся домов, где собственниками уже принято решение о проведении капитального ремонта, периоде и составе работ.

«Предлагаемые изменения позволят определить очередность проведения работ по капитальному ремонту с учетом фактического состояния общедомового имущества каждого дома, а также учитывать социальную ответственность жителей по исполнению обязанностей по оплате взносов на капитальный ремонт при прочих равных условиях. Указанный подход успешно применяется в других субъектах Российской Федерации», – прокомментировал и. о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Кроме того, изменится период времени начала платежа за капитальный ремонт для новостроек. Сроки сократятся с 5 до 3 лет. В Липецкой области - одна из самых больших отсрочек начала платежей по капитальному ремонту для жителей новостроек в стране. В большинстве регионов мораторий на оплату взносов составляет не более 12 месяцев. К примеру, в Костромской области и Белгородской обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников «новых» домов возникает по истечении 3 месяцев, в Воронежской области – 6 месяцев, в Калужской области – по истечении 8 месяцев.

В текущих условиях накоплений к моменту, когда дому требуется ремонт, недостаточно. К примеру, для комплексного капитального ремонта одной из типовых новостроек в микрорайоне «Звездный» понадобится примерно 48 млн. рублей. Если собственники начнут платить за капитальный ремонт по истечении 5 лет, то за время действия программы с учетом индексации тарифа им удастся накопить 34 млн. рублей при условии, что каждый собственник будет стабильно платить взносы на капитальный ремонт, если же платежи начнутся через 3 года, то удастся накопить более 36 млн. рублей

Кроме этого, при пересмотре минимального размера взноса на капитальный ремонт, более раннее начало оплаты взносов позволит приближать его к экономически обоснованному показателю более плавно, что снизит ежемесячную нагрузку на жителей.