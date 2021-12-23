В России

42 минуты назад

В дом Поклонской в Крыму пытался проникнуть неизвестный украинец

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#Поклонская #нападение

Гражданин Украины проник на территорию дома посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Крыму.

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала, как в её дом в Крыму пытался пробраться украинец. Видео она опубликовала в своём Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина перелезает через забор и подходит к дому.

"Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный "гость" из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме", - написала дипломат.

"Предварительно крымские правоохранители сообщили мне через помощников, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию моего домовладения. Моего "гостя" отправили обратно в Украину — наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награждённого", - также говорится в сообщении Поклонской.

13 октября Наталья Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В декабре сообщалось, что Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене, - передает RT.


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#Поклонская #нападение

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