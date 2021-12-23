«ЭкоПром-Липецк» попал в топ-десять лучших региональных операторов страны!

«Российский экологической оператор» опубликовал «Зеленый рейтинг" лучших компаний по обращению с отходами.

«Рейтинг даёт возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с ТКО в России. Чтобы его составить, мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Плюс, наши специалисты постоянно мониторят деятельность регоператоров, собирают данные и анализируют ситуацию ежедневно. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Претендентов оценивало авторитетное жюри, в составе которого были российские эксперты в отрасли обращения с отходами и медийные личности. В числе критериев – уровень удовлетворенности населения качеством оказания услуги по обращению с ТКО, работа с волонтерскими движениями, проведение просветительских акций по теме осознанного потребления, охват населения платежами за коммунальную услугу по обращению с ТКО и собираемость платежей. РЭО ранжировал российских регоператоров в зависимости от набранных ими баллов по указанным показателям. По результатам независимой оценки липецкий оператор «ЭкоПром-Липецк» занял шестое место. Торжественное награждение «двадцатки» лучших прошло в Москве 22 декабря.

«В этом году мы проделали большую работу по развитию инфраструктуры обращения с отходами – закупили свыше 1000 контейнеров, установили в зоне нашей работы порядка 300 ёмкостей для раздельного сбора, в том числе для упаковки Тетра-пак. Совместно с администрацией города Липецка приступили к модернизации контейнерных площадок. В частном секторе на улицах с бестарным вывозом отходов появляются индивидуальные контейнеры.

Не остались без внимания проекты, направленные на повышение экологической грамотности населения, - мы регулярно проводим дворовые экологические праздники и эко-уроки в школах.

То, что наша компания попала в десятку лучших регоператоров страны – отличная мотивация двигаться и развиваться дальше. В следующем году мы продолжим наращивать темпы в развитии системы обращения с отходами!», - прокомментировал генеральный директор АО «ЭкоПром-Липецк» Сейран Сароян.



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