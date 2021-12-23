В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков пострадал 51-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 51-летнего мужчины и «Рено» с 51-летним водителем. В аварии пострадал водитель «Рено», он доставлен в больницу. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1482 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 40 фактов механического столкновения автомобилей.