Происшествия

сегодня, 09:01

В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков пострадал 51-летний водитель

9 1840
#авария #ДТП
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В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков пострадал 51-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Лада-Гранта» под управлением 51-летнего мужчины и «Рено» с 51-летним водителем. В аварии пострадал водитель «Рено», он доставлен в больницу. Причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения. 

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1482 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 40 фактов механического столкновения автомобилей.

9 1840
#авария #ДТП
1

Комментарии (9)

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Неравнодушный

15 минут назад
Такой финал будет у всех подобных гонщиков.Вопрос времени,даже не мечтайте что это может быть только с кем то ,а не со мной.
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выезд

19 минут назад
Эта дорога наверное самая ЧПешная в области.
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Смотрящий

24 минуты назад
Дед Мороз - даруй большенству людей мозг! Хотя бы как у оленей ... в упряжке!
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Аня

39 минут назад
Хорошо,что все живы, вчера ехала по Чаплыгинской, фуры летят как бешеные! Им-то что! Правила не нарушают - 80 в населенном, 100 на трассе, сам он тоже вряд ли погибнет, а что его занесет и он подавит людей, так на них плевать.
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Юг

53 минуты назад
Создаётся впечатление, что большая часть водил прошла контраварийную подготовку, чем хуже погодные условия, тем выше скорость и опасные манёвры.
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Эх

59 минут назад
Соблюдайте скоростной режим....
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Анна

сегодня, 09:37
Потому что несмотря на лёд и снег на дороге, некоторые едут как летом, в надежде что справятся. И не справляются.
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Зимний рыбак

сегодня, 09:22
дорожные знаки ещё и спасают от переворота на крышу
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???

сегодня, 09:12
Победила Гранта ?
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