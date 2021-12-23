сегодня, 09:01
В лобовом столкновении на трассе Липецк – Данков пострадал 51-летний водитель
За сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1482 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1050 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 40 фактов механического столкновения автомобилей.
Неравнодушный
выезд
Смотрящий
Аня
Юг
Эх
Анна
Зимний рыбак
???