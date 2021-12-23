Липчанам есть чем гордиться?

В этом году с небольшим опозданием прошёл Саммит «Надежный Застройщик 2021».

В ходе мероприятия обсуждались острые и важные вопросы о работе застройщиков в стране и актуальные проблемы жилищного строительства. В том числе речь шла и о нашем городе.

Несмотря на всё то, с чем приходится сталкиваться на сегодняшний день липчанам при покупке квартир в новостройках, нам всё-таки есть чем и кем гордиться.

Итак, в ходе Всероссийского Саммита «Надежный Застройщик 2021» АО СЗ "Ремстройсервис пятый год подряд был выбран экспертным комитетом и выдвинут к награждению Золотым Знаком "Надежный Застройщик России 2021".

Золотой Знак общественного контроля в долевом строительстве – это главная общественная награда в сфере жилищного строительства. По согласованию с контролирующими органами субъектов РФ присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

Очень приятно осознавать, что наш город и в сфере строительства положительно отличился на федеральном уровне.

Золотой Знак получен компанией АО СЗ "Ремстройсервис" действительно заслуженно.

Ведь, несмотря на происходящее в строительном рынке, благодаря опыту и умелому управлению АО СЗ «Ремстройсервис» продолжает сдавать свои дома в срок или раньше срока, сохраняя при этом высокий уровень качества, комфорта и ответственности. Именно такой подход и более чем 26 лет успешного опыта строительства позволяют покупателям быть уверенными и спокойными при покупке квартир в Жилых комплексах застройщика (посмотреть комплексы можно на сайте rss48.ru ).

Надежность застройщика смогли оценить и жители города. Так совсем недавно был объявлен старт продаж и начало строительства многоэтажного дома по улице Мусоргского «ЖК Интер»*, в котором чуть больше чем за месяц купили и забронировали 30 квартир (треть от всего 13-ти этажного здания!)

Большой интерес вызвала реализация, грандиозного по своим масштабам, города спутника ROMANOVO CITY – проекта, не имеющего аналогов в Липецкой области со своей уникальной инфраструктурой.**

Узнать о наличии квартир, а также посмотреть, какое жильё строит "Надежный Застройщик России 2017, 2018, 2019,2020 и 2021" вы можете, позвонив по телефону 51-63-93 или оставив заявку на сайте rss48.ru

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

*Застройщик ООО СЗ «ИНТЕР ГАГАРИНСКИЙ»

** Застройщик АО СЗ «Ремстройсервис»

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