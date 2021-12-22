Липецкая вечЁрка: убитый током мальчик, женщина – вице-губернатор и минус один заместитель Игоря Артамонова

Сегодня, 22 декабря, стало известно о гибели подростка от удара током, в областной администрации меняли таблички на дверях кабинетов – Игорь Артамонов расстался с одним своим заместителем и назначил другого.

Следственное управление СК разбирается в обстоятельствах ЧП в селе Донском, где. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родители школьника, нашедшие мертвого сына в доме. Те, кто его знал и те, кто не были знакомы с погибшим, выражали сочувствие родственникам мальчика.

– У нас мало чего изначально для людей сделано (даже напряжение в сети) и жизнь человеческая стоит очень мало, – резюмировал это происшествие один из наших читателей.

«Липчане поставили на поток обман с пособиями». Они обратились в городской центр занятости населения за выплатами по безработице, но, трудоустроившись, не уведомили об этом чиновников и продолжали уже незаконно получать выплаты от государства. Кому-то начислили 4 342 рубля, а кому-то – 84 780 рублей.

Ни один из читателей, что примечательно, не осудил тех, кто чуток урвал от бюджета.

С сегодняшнего дня, очевидно, контроль над начислениями пособий усилится. «Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова», первой ступенькой которой на карьерной лестнице была должность кассира в Сбербанке, а последней – начальника регионального управления социальной политики. В новом статусе 39-летняя Ольга Белоглазова будет курировать деятельность управлений архивов, ЗАГСа и социальной политики.

Все эти сферы ранее патронировал вице-губернатор Александр Ильин. Теперь его полномочия сокращены до надзора за облздравом.

– Скоро над каждым управлением будет стоять курирующий вице-губернатор, – пошутила Липчанка.

Сегодня же упразднена должность заместителя главы региона в представительстве Липецкой области при правительстве РФ. 67-летний «Виктор Русляков уходит в отставку». Кто будет руководить региональным представительством в столице и в каком статусе, обладминистрация не сообщает. После ухода этого чиновника у Игоря Артамонова останется только один заместитель из команды экс-губернатора Олега Королева – главный финансист региона Вячеслав Щеглеватых.

В должности вице-губернатора Виктор Русляков представлял Липецкую область в Москве с 2013 года. Кстати, как раз в 2013-м случилась интересная история с его участием. Сразу же после назначения Руслякова послом в столицу GOROD48 сообщил, что «На меблировку кабинета представителя липецкого губернатора при правительстве РФ потрачено почти 3 000 000 рублей». Жемчужиной коллекции стало офисное кресло «Haider Bioswing 780 Detensor» ценой 297 000 рублей (в 2013 году это была годовая зарплата учителя), которое тогда рекламировали как как №1 в мире. Немецкий производитель оборудовал его терапевтической системой (тому, кто в нем сидит, не грозит ни геморрой, ни простатит) и аж семью возможностями индивидуальной регулировки. Если покупка предыдущим полпредом губернатора в Москве Виталием Кыльчиком трехмиллионного «Lexus LX570» с пакетом дополнительных опций за 2,3 миллиона рублей стоила ему карьеры, то Руслякову простили и супер-кресло, и дорогую мебель.

– Мы каждую копейку считаем, – прокомментировал тогда GOROD48 меблировку своего кабинета чиновник.

Считал каждую народную копеечку и экс-депутат горсовета, руководитель «ГУК «Привокзальная» и «УК «Слобода» Юрий Шкляров. Правда, просчитался и был признан виновным в причинении имущественного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «НовитЭн» и по ч. 2 ст. 165 УК РФ осужден на три года лишения свободы условно. Герой ряда скандальных публикаций на GOROD48 счел возможным вывести на некие юрлица 13,5 миллиона рублей из платежей липчан, не расплатился с энергетиками за поставленные ресурсы и при всем при этом объявил себя оболганным и гонимым: «Признанный виновным в махинациях со средствами горожан директор липецких «управляшек» требует оправдания».