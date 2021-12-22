Рецидивист вытащил хозяина из его машины, угнал авто и устроил аварию

Сельский детектив с погоней.

Прокурор Добровского района Липецкой области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу за неправомерное завладение транспортным средством, совершённое с применением насилия (ст. 166 УК РФ).

Подробности дела GOROD48 сообщили в областной прокуратуре.

Две судимости и ни дня на зоне

События, напоминающие боевик про гангстеров, произошли 15 октября этого года в селе Филатовка Добровского района.

Обвиняемым по делу проходит житель Доброго Сергей Жестерев, который к своему 21 году уже умудрился заработать уже две судимости за кражи и нанесения телесных повреждений средней тяжести. Правда, за решёткой Жестерев пока не был, отделавшись обязательными работами и ограничением свободы.

На этот раз он покусился на имущество своего знакомого – автомобиль «Дэу Нексия» 2009 г.в., который потерпевший по делу житель Филатовки холил и лелеял, ведь для него он был почти новым – куплен в прошлом 2020 году за 90 тысяч рублей.

Сначала машину пытались угнать

Возможно, дела бы в этот вечер пошли по-другому, если бы потерпевший по делу сразу бы сказал решительное нет нетрезвому обвиняемому.

Согласно материалам дела, потерпевший приехал в Филатовку с подработки в Липецке и «Нексию» припарковал во дворе своего дома.

Спустя некоторое время мужчина услышал шум, вышел на крыльцо и увидел, как Жестерев в компании с неизвестным хозяину мужчиной пытается вскрыть его машину. На недоумение хозяина обладатель двух судимостей по-простецки объяснил, что ему срочно нужно ехать в соседнее село.

Во двор выскочила и мать владельца автомобиля, которая – ведь есть ещё женины в русских селениях! – громким криком разогнала непрошенных гостей. Возможно, они бы и сами отстали от хозяина авто, но тот решил быть для всех хорошим, заработать очки в глазах «авторитетного человека» Жестерева и сам вызвался отвести приятелей в село Панино. И попал, как кур в ощип.

Податливый потерпевший

Сначала доброму водителю пришлось ждать, пока допьют спиртное в компании их соседей, потом выяснилось, что везти нужно троих – к двум прежним добавился седой пожилой мужчина, которого потерпевший тоже не знал и позже не смогло установить следствие.

Но самое главное, что путешествие продлилось ровно 200 метров, после чего Жестерев приказал остановить машину, подошел со стороны улицы к водительскому сидению и потребовал пустить его за руль.

Хозяин машины вовсе не горел желанием доверять управление нетрезвому человеку и между ними завязалась небольшая потасовка. Жестерев сумел вытащить водителя наружу, пытался даже избить, но поскольку бал сильно пьян, ни разу не попал по лицу оппонента. Тут бы водителю и покинуть гоп-компанию, но он почему-то этого не сделал. Может быть испугался угроз одного их спутников Жестерева, что его сейчас положат в багажник и увезут.

Далее парни продолжили толкаться на улице. Странно, но потерпевший позже продолжал говорить следователям, что удары пьяного Жестерева не доходили до цели, не таили в себе угрозы и что избит он не был. Тем не менее, хозяин авто каким-то образом всё-таки уступил настойчивому уголовнику ключи от автомобиля, тот сел в машину и уехал.

Авария

… И, конечно, ни до какого Панина еле живой от выпитого Жестерев не доехал. А доехал он до ближайшего встречного автомобиля, который на чужой «Нексии» буквально взял на таран.

Вызывать автоинспекторов Жестерев не стал, а предпочёл вместе со своими спутниками покинуть место ДТП, но был задержан неподалёку сотрудниками ГИБДД.

Маячит 7 лет

Свою вину обвиняемый полностью признал. По статье, которую запрашивает для него прокурор, грозит до 7 лет. С учётом прежних судимостей избежать зоны на этот раз вряд ли удастся. И материальный ущерб от ДТП придётся оплатить из своего кармана.