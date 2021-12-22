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24 минуты назад

Власти Петербурга разрешили работу ТЦ и кафе без ограничений в новогоднюю ночь

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#Петербург #ограничения #коронавирус

Власти Санкт-Петербурга разрешили заведениям общепита работать в ночь на 31 декабря без ограничений по времени.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт Петербурга и разрешил заведениям общепита работать в ночь на 31 декабря без ограничений по времени.

В новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. В связи с этим действие соответствующего ограничения приостанавливается с 23.00 31 декабря до 06.00 1 января. При этом условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января, - говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января, - отмечается в сообщении.

Уточняется также, что С 1 января с 50% до 75% увеличивается наполняемость кинозалов.

При этом срок действия отрицательного ПЦР-теста определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Петербуржцы, перенесшие заболевание, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии соответствующих документов, подтверждающих факт перенесенного заболевания.
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#Петербург #ограничения #коронавирус

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