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51 минуту назад
Прокуратура Нидерландов требует пожизненного заключения фигурантам дела о крушении Боинга MH17
Россия свою причастность к крушению "Боинга" отрицает.
Прокуратура Нидерландов потребовала от суда выдать ордер на арест всех четверых обвиняемых по делу о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, - заявила прокурор Манон Риддербекс на слушаниях.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, - передает РИА Новости.
При этом обвинение против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.
Обвинение потребовало приговорить всех четырех подсудимых к пожизненному заключению.
20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов в течение трех дней оглашает обвинительное заключение.
"Есть сомнение, что они смогут отбыть наказание, так как Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан. О местонахождении Харченко нам неизвестно. В любом случае, это не значит, что они смогли избежать ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем... Мы также просим суд, в случае вынесения такого приговора, выдать ордер на их арест. Основанием для этого является серьезный характер обвинений", - отметила прокурор.
Прокуратура обвиняет фигурантов дела в ликвидации самолета, в результате которой погибли находящиеся в нем люди (статья 168 нидерландского Уголовного кодекса), и убийстве 298 человек, которые были на борту рейса MH17 (статья 289 Уголовного кодекса Нидерландов).
Ранее представители РФ подчеркивали, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.
Как заявляли в МО РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Украина сразу обвинила в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, - передает РИА Новости.
При этом обвинение против них строится на показаниях анонимных свидетелей и материалах из соцсетей.
Обвинение потребовало приговорить всех четырех подсудимых к пожизненному заключению.
20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе. Трансляция заседания ведется на сайте суда. Прокуратура Нидерландов в течение трех дней оглашает обвинительное заключение.
"Есть сомнение, что они смогут отбыть наказание, так как Гиркин, Дубинский и Пулатов проживают в России, а Россия не экстрадирует своих граждан. О местонахождении Харченко нам неизвестно. В любом случае, это не значит, что они смогли избежать ответственности навсегда. Никто не знает, что произойдет в будущем... Мы также просим суд, в случае вынесения такого приговора, выдать ордер на их арест. Основанием для этого является серьезный характер обвинений", - отметила прокурор.
Прокуратура обвиняет фигурантов дела в ликвидации самолета, в результате которой погибли находящиеся в нем люди (статья 168 нидерландского Уголовного кодекса), и убийстве 298 человек, которые были на борту рейса MH17 (статья 289 Уголовного кодекса Нидерландов).
Ранее представители РФ подчеркивали, что следственная группа по МН17 полагается на непроверенные источники, игнорируя неопровержимые доказательства, предоставленные РФ. Так судья Дагмар Костер заявлял, что выводы следствия о том, что ЗРК "Бук" был доставлен из России и затем перевезен обратно, основаны на украинских фото- и видеоматериалах. Судья также сообщал, что следствие просмотрело более 500 видео и фото "Бука", "найденные в интернете". При этом в МО РФ указывали на фальсификации в видеозаписях.
Как заявляли в МО РФ в 2018 году, следствие делает выводы на основании изображений из соцсетей, "подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". Так, например, видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит лайнер, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии. При этом фото или видеоматериалами предполагаемого пуска ракеты следствие не располагает.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Украина сразу обвинила в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.