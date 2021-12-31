С Новым годом, Липецк!

На календаре пятница, 31 декабря. Сегодня у большинства липчан законный выходной. Как все успеть, где купить интересный подарок, чем заняться на каникулах и как отлично отдохнуть? «Доброе утро, Липецк!» берет праздничные заботы на себя и помогает по всем фронтам!