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С Новым годом, Липецк!
На календаре пятница, 31 декабря. Сегодня у большинства липчан законный выходной. Как все успеть, где купить интересный подарок, чем заняться на каникулах и как отлично отдохнуть? «Доброе утро, Липецк!» берет праздничные заботы на себя и помогает по всем фронтам!
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман, гололедица. Температура днем - от 3 до 5 градусов мороза.
День 31 декабря стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 37 градусов мороза.
Транспорт
Эксперт по празднику
Известный липецкий ведущий Артур Круза заряжает праздничным настроением и рассказывает оригинальные тосты. На праздничном ужине они вам пригодятся.
День в нашей истории
31 декабря 1923 года в селе Товаро-Никольское Задонского уезда родился Константин Огрызков. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт. Прошел боевой путь от Воронежа и Тербунов до Берлина и Эльбы. После окончания в 1953 году историко-филологического факультета Воронежского университета, Константин Огрызков несколько лет работал преподавателем русского языка и литературы в Боринской средней школе. В 1954–1983 годах был редактором газет. Его перу принадлежат книги о липчанах – Героях Советского Союза, а также многие статьи о выдающихся земляках-липчанах, об истории родного края. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Советы бывалых
Что уж таить, главный вопрос дня — как быстро накрошить «Оливье» и настрогать другие вкусные атрибуты Нового года. Что ж, воспользуемся советами бывалых. Если у вас есть свои секреты — делитесь в комментариях!
Медицинская помощь
Если вы вдруг захвораете, не стоит ждать окончания каникул: врачи в праздничные дни никого не оставят без помощи. Про режим работы поликлиник и других медицинских учреждений можно узнать здесь.
Поедем, красотка, кататься!
В Липецке залиты катки и накатаны лыжни. Мы собрали все точки зимнего веселья на одной карте.
Ёлки по городу мчатся
Конечно, сложно представить, но вдруг кто-то еще не успел принести с мороза новогоднюю зеленую красавицу. Сегодня — последний день работы новогодних базаров.
Новогодние каникулы
Команда 48onTour* предлагает разнообразить свой досуг. Сообщество путешественников 48onTour предлагает разные варианты путешествий по России. Ребята - настоящие энтузиасты своего дела, они постоянно открывают новые направления для липчан. За 2021 год они показали белые ночи в Карелии, цветение лотосов в Астрахани, экстремальные аттракционы в Адыгее, эксклюзивные прогулки по крышам Петербурга, небоскрёбы Чечни, пустыню Дагестана, родовые башни Ингушетии, самую высокую горную вершину России и Европы - Эльбрус и ещё много всего интересного. Разнообразие красивых мест России поражает воображение. И команда 48onTour не останавливается. В феврале летят покорять Байкальский лёд, весной Алтай, а летом Калининград и Сибирь!
В планах даже далёкая Камчатка! На новогодние каникулы они предлагают прогуляться по сверкающему Петербургу, сделать себе ёлочную игрушку в новогодней столице России 2022 - Нижнем Новгороде, отведать татарские блюда в Казани, а саму новогоднюю ночь встретить на самом популярном курорте России - Сочи! Для занятых есть поездки и на один день. Можно, например, увидеть «космос в миниатюре» в Калуге, побывать в «маленькой Норвегии» в Рязанской области, попасть в «сказку» в парке Лога Ростовской области. Осталось только выбрать - и в путь!
Время для себя и идея для подарка
MAGIC THAI wellness & SPA предлагает уделить время себе, восстановить силы и проникнуться спокойствием и экзотикой Востока. Отдых в SPA-салоне поможет почувствовать себя свежим, здоровым, подтянутым и счастливым. И этого мини-отпуска не требуется выезжать из города – салон находится в Липецке на Неделина, 61. **
MAGIC THAI wellness & SPA предлагает комплексную программу отдыха, от посещения кедровой фитобочки и специально подобранного для вас массажного направления до чаепития на стилизованной тайской веранде. Все программы проводят специалисты из Таиланда. Продолжительность отдыха в MAGIC THAI wellness & SPA обычно длится 1,5-3 часа. Многие выбирают «золотую середину» - программу на 2,2–2,5 часа. Отличной идеей в новогодние праздники станет посещение СПА вдвоём с подругой или второй половинкой.
Кстати, если вы ещё не придумали, что подарить близким на Новый год - подарите сертификат в MAGIC THAI wellness & SPA.
Танцуют все!
Повеселиться и потанцевать под зажигательные хиты можно будет в первую ночь нового года - с 31 декабря на 1 января. Парки и Дворцы культуры приглашают липчан на традиционные дискотеки на снегу. Танцплощадки развернутся возле домов культуры «Рудничный» (улица Ударников, 13), его филиала (улица Одоевского,10), ГДК (улица Коммунистическая, 20), «Сокол» (площадь Константиновой,3), «Студёновский» (Шкатова, 25) и «Матыра» (улица Энергостроителей,5а) и его филиала (улица Писарева,16).
Кроме того, вечеринки пройдут и в парках города. Быханов сад приглашает в зону амфитеатра. Дискотека в парке Металлургов пройдет возле главной ёлки, в парке Победы – возле сцены.
Дискотеки начнутся в 01.00 и завершатся в 03.00. Создавать праздничное настроение будут диджеи, Дед Мороз и Снегурочки.
В гости к елочкам
Если нужны отличные зимние снимки — добро пожаловать в гости к городским ёлкам.
Детские пособия
Многих волнует, когда поступят пособия за январь — управление социальной политики отвечает.
Как отдыхаем?
Новогодние каникулы продлятся по 10 января: во второй понедельник года вас уже ждут на работе.
Время для красоты
Взбодриться и преобразиться перед волшебной ночью или после праздника поможет команда экспертов медико-эстетического центра «MD-Комильфо»***.
@mdkomilfo.lip - это клиника с направлениями:
- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
- ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- ГИНЕКОЛОГИЯ
- ОЗОНОТЕРАПИЯ
- ДИЕТОЛОГИЯ
- ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
- НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Аппаратные процедуры пользуются большой популярностью у мужчин и прекрасных дам, стремящихся к совершенной внешности.⠀
Не менее востребованы инъекционные методики, которые позволяют избавиться от возрастных изменений и эстетических дефектов без операций.⠀
Только опытные врачи способны подобрать по-настоящему действенные и безопасные методики с учетом индивидуальных особенностей пациента.⠀
Услугами таких специалистов вы всегда можете воспользоваться в нашей клинике.⠀
Медико-эстетический центр «MD-Комильфо» предоставляет медицинские услуги в условиях строгого соблюдения действующего законодательства.
На сайте вы можете ознакомиться с нормативно-правой документацией, регламентирующей деятельность центра
https://www.komilfocentr.ru/customers/
Недавно в центре появилась НОВИНКА - Лазерная эпиляция #monolithmediostar - это эпиляция без боли!
Запись на процедуру и все вопросы по телефону 90-09-09.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
«О-о-о, тепленькая пошла!...»
Простите, но без этой нетленки сегодня никак. А под какой еще аккомпанемент готовить угощения, загадывать желания и верить в чудо?!
* Информация предоставлена ООО "Алис-ВН".
https://www.instagram.com/48ontour/
** Информация предоставлена ИП Журова Александра Андреевича
https://magic-thai.ru/
*** Информация предоставлена ООО "МЭЦ" КОМИЛЬФО"
https://www.komilfocentr.ru/
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