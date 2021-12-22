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39 минут назад

Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении крупной взятки

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#взятка #мэр

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о получении взятки против главы города.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении в бытность замгубернатора Кубани ружья стоимостью 1,6 млн рублей за выдачу заключения на построенный многоквартирный дом, - сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст.290 УК РФ, - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков.

Отмечается, что сейчас проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь.

Алексеенко был назначен на должность мэра Краснодара всего месяц назад — 17 ноября.
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#взятка #мэр

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