Доброе утро, Липецк!

Наступил четверг, 23 декабря. Сегодня в городе мороз и солнце. Что нас ждет в этот день чудесный? Ответы на этот вопрос ищите ниже на странице.

Погода



В Липецке сегодня переменная облачность. Температура днем будет от -13 до -15 градусов.



День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.



Дороги



С 23 декабря в районе перекрёстка Фрунзе-Неделина частично ограничат движение. Перекрытие затронет участок полосы, предназначенный для поворота направо в сторону металлургического колледжа. Причина – монтаж водопровода под проезжей частью.



ЛипецкЯндекс.Карты





Актуальная классика



Как гласит народная мудрость: если женщина резко села на диету и начала качать пресс, то ей через четыре часа лететь в отпуск. В нашем случае уже можно вести обратный отсчет до боя курантов. Многим помогает экстренного привести себя в форму кетодиета. Мы, конечно, не пропагандируем, но от такого вкусного завтрака отказаться сложно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natusya (@hudei_55)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



23 декабря 1848 года в селе Конь-Колодезь Задонского уезда родился Николай Ментин, прославившийся как химик и фармацевт. Он появился на свет в дворянской семье. Был учеником аптекаря, помощником провизора. После окончания в 1875 году Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге он служил врачом 20-го пехотного Галицкого полка, участвовал в русско-турецкой войне (1877–1878). В 1882 году получил звание доктора медицины и стал приват-доцентом Харьковского университета. С 1884 года – экстраординарный профессор фармации Варшавского университета. Ментин известен такими работами, как: «Краткий перечень терапевтического значения, дозеологии и оценки употребительнейших лекарств по новейшему изданию Русской Фармакопеи» (1874), «Курс фармакогнозии (Materia medico)» (1888 и 1900). Кроме того, он писал о причинах заболеваемости в частях войск, расположенных в Турции, о свойствах хлороформа.





Вакцинация



Сегодня в Липецке работают сразу 11 мобильных пунктов вакцинации.









Учения



23 декабря на НЛМК будут проведены совместные контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. По легенде спасателям предстоит ликвидировать возгорание резервуаров мазутного хозяйства ТЭЦ. Сегодня жители Липецка могут заметить на территории комбината и рядом с ним пожарную технику, а также другие экстренные службы. МЧС просит липчан не беспокоится.



Народная ёлка



Сегодня должно состояться награждение победителей и участников конкурса новогодних игрушек «Народная ёлка». С начала зимы липчане соревновались в трех номинациях - «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка». Самые интересные украшения попадут на ветки народных ёлок в городских округах.



Набор Снегурочек и Снеговиков



До главного праздника зимы осталось совсем чуть-чуть, значит, пора готовить подарки. И, конечно, готовиться к их вручению малышам. Для этого нужно набрать сказочный десант из Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Готовы стать аниматором-волонтером и дарить праздник — тогда



Юбилейная выставка



23 декабря в Липецком историко-культурном музее (Космонавтов,2) откроют выставку лучших работ всех мастеров Центра романовской игрушки. Особенность выставки – показ как этнографических экспонатов, так и работ мастеров на одном выставочном пространстве. Презентация экспозиции начнется в 16:00, вход свободный.



Очумелые ручки



В 17:00 в научной библиотеке начнется на мастер-класс «Вифлеемская звезда». Его участники изготовят из бумаги объемную Вифлеемскую звезду, которой можно украсить любое помещение или елку. Все материалы будут предоставлены. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись в отделе абонемента или по телефону 27-06-75.



Культурный выход



Сегодня в 19:00 в «Унионе» начнется концерт «К юбилею Варламова». В концерте прозвучат арии и романсы, редкие и забытые произведения Александра Варламова в исполнении ведущих солистов Липецкой государственной филармонии в сопровождении фортепиано.



Болеем за наших



23 декабря липецкая молодёжка завершает календарный год матчем с командой «Полёт» из города Рыбинска. Начало вбрасывания в 18:30. Игру можно посмотреть в прямом эфире.







Кино в библиотеке



Сегодня в 19:02 в культурном пространстве библиотека начнется сеанс «Знаешь, мама, где я был?» (Россия, 2017; 12+; мультфильм, документальный, комедия). Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.



Премьеры недели



Кажется, прокатчики досрочно ушли на новогодние каникулы: сегодня в городских кинотеатрах всего две премьеры. Это интересные работы, посмотреть их можно всей семьей.



«Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+). Иван наконец обрёл силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодожёнов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Отметим взрывной саундтрек.





«Зверопой 2» (6+). Сиквел мюзикла про поющих животных. Русская озвучка с участием Zivert. Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Ещё сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.



В Липецке сегодня переменная облачность. Температура днем будет от -13 до -15 градусов.День 23 декабря стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1915 году – 29 градусов мороза.С 23 декабря в районе перекрёстка Фрунзе-Неделина частично ограничат движение. Перекрытие затронет участок полосы, предназначенный для поворота направо в сторону металлургического колледжа. Причина – монтаж водопровода под проезжей частью.Как гласит народная мудрость: если женщина резко села на диету и начала качать пресс, то ей через четыре часа лететь в отпуск. В нашем случае уже можно вести обратный отсчет до боя курантов. Многим помогает экстренного привести себя в форму кетодиета. Мы, конечно, не пропагандируем, но от такого вкусного завтрака отказаться сложно.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.23 декабря 1848 года в селе Конь-Колодезь Задонского уезда родился Николай Ментин, прославившийся как химик и фармацевт. Он появился на свет в дворянской семье. Был учеником аптекаря, помощником провизора. После окончания в 1875 году Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге он служил врачом 20-го пехотного Галицкого полка, участвовал в русско-турецкой войне (1877–1878). В 1882 году получил звание доктора медицины и стал приват-доцентом Харьковского университета. С 1884 года – экстраординарный профессор фармации Варшавского университета. Ментин известен такими работами, как: «Краткий перечень терапевтического значения, дозеологии и оценки употребительнейших лекарств по новейшему изданию Русской Фармакопеи» (1874), «Курс фармакогнозии (Materia medico)» (1888 и 1900). Кроме того, он писал о причинах заболеваемости в частях войск, расположенных в Турции, о свойствах хлороформа.Сегодня в Липецке работают сразу 11 мобильных пунктов вакцинации.23 декабря на НЛМК будут проведены совместные контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. По легенде спасателям предстоит ликвидировать возгорание резервуаров мазутного хозяйства ТЭЦ. Сегодня жители Липецка могут заметить на территории комбината и рядом с ним пожарную технику, а также другие экстренные службы. МЧС просит липчан не беспокоится.Сегодня должно состояться награждение победителей и участников конкурса новогодних игрушек «Народная ёлка». С начала зимы липчане соревновались в трех номинациях - «Самая стильная игрушка», «Самая оригинальная игрушка», «Семейная игрушка». Самые интересные украшения попадут на ветки народных ёлок в городских округах.До главного праздника зимы осталось совсем чуть-чуть, значит, пора готовить подарки. И, конечно, готовиться к их вручению малышам. Для этого нужно набрать сказочный десант из Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Готовы стать аниматором-волонтером и дарить праздник — тогда кликайте сюда 23 декабря в Липецком историко-культурном музее (Космонавтов,2) откроют выставку лучших работ всех мастеров Центра романовской игрушки. Особенность выставки – показ как этнографических экспонатов, так и работ мастеров на одном выставочном пространстве. Презентация экспозиции начнется в 16:00, вход свободный.В 17:00 в научной библиотеке начнется на мастер-класс «Вифлеемская звезда». Его участники изготовят из бумаги объемную Вифлеемскую звезду, которой можно украсить любое помещение или елку. Все материалы будут предоставлены. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись в отделе абонемента или по телефону 27-06-75.Сегодня в 19:00 в «Унионе» начнется концерт «К юбилею Варламова». В концерте прозвучат арии и романсы, редкие и забытые произведения Александра Варламова в исполнении ведущих солистов Липецкой государственной филармонии в сопровождении фортепиано.23 декабря липецкая молодёжка завершает календарный год матчем с командой «Полёт» из города Рыбинска. Начало вбрасывания в 18:30. Игру можно посмотреть в прямом эфире.Сегодня в 19:02 в культурном пространстве библиотека начнется сеанс «Знаешь, мама, где я был?» (Россия, 2017; 12+; мультфильм, документальный, комедия). Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями и снами десятилетнего мальчишки. Полнометражный анимационный фильм, созданный по рассказам и рисункам самого Резо – тёплое и трогательное признание в любви художнику от самых близких ему людей.Кажется, прокатчики досрочно ушли на новогодние каникулы: сегодня в городских кинотеатрах всего две премьеры. Это интересные работы, посмотреть их можно всей семьей.«Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+). Иван наконец обрёл силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодожёнов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Отметим взрывной саундтрек.«Зверопой 2» (6+). Сиквел мюзикла про поющих животных. Русская озвучка с участием Zivert. Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Ещё сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.