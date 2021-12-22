Студию «Алые паруса» могут назвать именем Владимира Болдырева уже в январе

Знаменитый творческий коллектив будет назван в честь своего создателя.

Ранее GOROD48 уже писал о желании выпускников знаменитой липецкой вокально-инструментальной студии «Алые паруса» назвать её именем создателя и бессменного на протяжении 46 лет руководителя Владимира Болдырева.

Сегодня общественность вновь решила вернуться к этому вопросу, ведь со дня смерти Владимира Михайловича исполнилось ровно 2 года.

Идею присвоения «Алым парусам» имени своего родителя в разговоре с GOROD48 поддержал и близкий друг Болдырева, бывший многолетний начальник городского департамента культуры Виктор Долгих.

- Виктор Михайлович не просто создавал эту студию, но и вкладывал в неё всю душу, - считает Долгих, - Почти полвека она была смыслом его жизни. Он подготовил сотни учеников – кто-то связал свою жизнь с профессиональной сценой и сейчас является гордостью липецкой культуры, для кого-то музыка так и осталась увлечением. Но самое главное, что в «Алых парусах» воспитывались хорошие люди – талантливые, развитые, образованные, которые стали настоящими гражданами нашего общества. Вклад Болдырева в их воспитание неоценим и он должен быть увековечен. Не знаю ни одного воспитанника «Алых парусов», кто считал бы иначе.

Ранее в разговоре с нашим корреспондентом идею поддержал и нынешний руководитель студии Олег Миронцев.

«Алые паруса» работают в структуре Дома детского творчества «Городской» им. С.А.Шмакова. Его директор Елена Косенко заверила GOROD48, что вопрос может быть решён уже в январе ближайшего года.

- Сначала мы вышли с инициативой в местный Совет депутатов, - рассказала Косенко, - Там нас поддержали, но законодательно в Липецке присваивают имена только улицам, крупным учреждениям и т.д. Поэтому вопрос оставили на наше усмотрение. Сами мы поддерживаем присвоение студии имени ей создателя. В январе в ДДТ «Городской» соберётся крупная педагогическая конференция, в хоте которой мы соберём мнения липецких и иногородних педагогов и, думаю, завершим все формальности. Студия должна носить имя Владимира Болдырева.