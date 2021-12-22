X5 Group и фонд продовольствия «Русь» помогут нуждающимся накануне Нового Года

К Новому году семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и одинокие пожилые люди из Липецка и других городов России получат продуктовые наборы от X5 Group и фонда продовольствия «Русь».

Продовольственную помощь для этих людей собирали в столице. 18 декабря в сети магазинов «Пятёрочка» в Москве прошёл марафон «Корзина доброты», в ходе которого любой желающий мог поделиться продуктами с нуждающимися. Добрых и отзывчивых людей оказалось не так и мало: при помощи «Пятёрочки» собраны более пяти тысяч продуктовых наборов (330 из которых были направлены в Липецкую область), общий вес наборов составил 40 тонн.

Собирать продукты нуждающимся помогали 1 400 добровольцев фонда «Русь» и три сотни волонтёров, являющихся сотрудниками X5 Group.







Представители ретейлера рассказали, что помощь будет направлена в 11 регионов Российской Федерации: Липецкую, Воронежскую, Рязанскую, Тульскую, Ивановскую, Владимирскую, Вологодскую, Калужскую, Костромскую, Тверскую, Московскую области.

Благодаря этой акции новогодние дни станут намного светлее и радостнее у 19-ти тысяч человек, в том числе у 11-ти тысяч детей. Ведь Новый год — самый волшебный праздник, с ним сбываются надежды на чудеса и подарки.







Организационные расходы на проведение «Корзины доброты» взяла на себя X5 Group. Она не только запустила акцию в своих магазинах, обеспечила логистику и т.д., но и добавила свои 30 % к уже собранным корзинам, чтобы каждая семья получили равнозначный продуктовый набор, отвечающий всем нормам здорового питания.

«Корзина доброты» - это социальный проект, который X5 Group и Фонд продовольствия «Русь» запустили ещё в 2015 году.

Представители X5 Group первыми среди российских ретейлеров запустили эту акцию. Они дали возможность неравнодушным людям оказать помощь нуждающимся по технологии food drive. Покупатели могут приобрести и прямо в магазине передать волонтёрам продукты для малоимущих и людей, которые нуждаются в помощи. В этом году централизованные марафоны доброты прошли в Санкт-Петербурге, Пскове, Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Кургане, Уфе, а в Ростовской области мероприятие охватило целый регион! В результате неравнодушные граждане собрали 89 тонн продуктов, которыми с благодарностью смогли воспользоваться более 40 тысяч человек.





