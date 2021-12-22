Липецкий долгострой сбыли с торгов за 860% от начальной цены

За коммерческую стройку боролись шестеро покупателей.

Региональное управление имущественных и земельных отношений успешно завершило аукцион по продаже долгостроя. На торги выставили брошенную стройку на улице Второй Заводской в селе Подгорное Липецкого района. Возведенное там строение готово только на 4%.



Долгострой должен был превратиться в офисное здание, но коммерческую недвижимость вовремя не возвели, и объект попал в распоряжение региональной администрации. На аукционе коммерческий долгострой оценили в 230 223 рубля. Лот вызвал оживленный спрос у бизнеса. Заявки прислали пятеро предпринимателей и одна организация. Ей долгострой и достался. Его продали за 2 207 847 рубля, или за почти 860% от начальной стоимости.



Отметим, что в 2021 году торги на долгострои проходят с переменным успехом. Так, в течение года удалось сбыть долгострой на улице Чехова, недостроенное здание экспериментального цеха на улице 3 Сентября, котлован от спортивного центра на улице Мистюкова.