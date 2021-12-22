Общество

сегодня, 11:59

Липецкий долгострой сбыли с торгов за 860% от начальной цены

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#торги #долгострой #аукцион
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Липецкий долгострой сбыли с торгов за 860% от начальной цены

За коммерческую стройку боролись шестеро покупателей.

Региональное управление имущественных и земельных отношений успешно завершило аукцион по продаже долгостроя. На торги выставили брошенную стройку на улице Второй Заводской в селе Подгорное Липецкого района. Возведенное там строение готово только на 4%.

Долгострой должен был превратиться в офисное здание, но коммерческую недвижимость вовремя не возвели, и объект попал в распоряжение региональной администрации. На аукционе коммерческий долгострой оценили в 230 223 рубля. Лот вызвал оживленный спрос у бизнеса. Заявки прислали пятеро предпринимателей и одна организация. Ей долгострой и достался. Его продали за 2 207 847 рубля, или за почти 860% от начальной стоимости.

Отметим, что в 2021 году торги на долгострои проходят с переменным успехом. Так, в течение года удалось сбыть долгострой на улице Чехова, недостроенное здание экспериментального цеха на улице 3 Сентября, котлован от спортивного центра на улице Мистюкова.
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#торги #долгострой #аукцион
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Комментарии (3)

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Хахаха

39 минут назад
т.е. за бесценок отдали, сколько же в Липецке богатых люлей, для которых 2 млн копейки))) я думала одна Уварка, а оказывается целый полк алигарх)
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т.е. за бесценок отдали

42 минуты назад
можно и с рубля стартануть и потом хвалиться, что за 2 000 000% продали от первоначальной стоимости. За 2 млн. руб. любой бомжара сможет купить
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Шапокляк

сегодня, 12:05
Вот что значит - поставить нормальный ценник, а не завышеный. И торги идут, и продается
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