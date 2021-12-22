Общество

сегодня, 11:31

Причиной пожара на складе оказалось короткое замыкание

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#пожар #товар #склад #короткое замыкание
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Огонь уничтожил товар более чем на миллион рублей.

В арбитражном суде Липецкой области рассматривали иск о возмещении денег за сгоревший в огне товар. Как оказалось, причиной воспламенения стала неисправность проводки. Рано утром 15 января 2021 года в Липецке на Лебедянском шоссе, 3а/1 загорелось складское помещение, в котором хранятся продукты питания и различные товары. К счастью, в огне никто не пострадал. Но пожар уничтожил товары.

Экспертиза установила, что наиболее вероятной причиной пожара в складском помещении является возникновение в электрической проводке аварийного режима работы - короткого замыкания, то есть, когда сопротивление в месте контакта разнополярных проводников практически равно нулю. Из-за этого металлические жилы начали плавиться, произошло интенсивное выделение большого количества тепла, а в качестве источника возгорания выступили искры, вследствие чего произошло возгорание изоляционного слоя электрических проводов с переходом на имущество.

В результате пожара был уничтожен застрахованный товар. Общая сумма возмещений составила 1 055 373 рублей. Эти деньги в порядке суброгации придется возмещать собственнику сгоревшего склада — липецкой компании.
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#пожар #товар #склад #короткое замыкание
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Комментарии (1)

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Сенсей

сегодня, 11:50
А нечего асики ставить на проводку, которая их не держит.
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