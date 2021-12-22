Культура

52 минуты назад

«Новый год по-романовски» откроется в Липецке

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#выставка #игрушка

Центр романовской игрушки отмечает десятилетие юбилейной выставкой лучших работ.

23 декабря в Липецком историко-культурном музее откроют выставку лучших работ всех мастеров Центра романовской игрушки. Презентация экспозиции начнется в 16:00, вход свободный.

- Центру исполняется 10 лет, музею – 25, а их дружба тоже отмечает юбилей. Поэтому выставку можно назвать совместным проектом давних друзей. Общая его тема – Новый год по-романовски, - сообщили GOROD48 в управлении культуры и искусства Липецкой области.

В 2011 году Центр романовской игрушки появился именно там, где бытовали романовские промыслы (сегодня село Троицкое Липецкого района), и с тех пор принимает гостей на интерактивных программах, выставочных проектах, ежегодных фестивалях. Сейчас организация входит в состав Центра развития культуры и туризма. Здесь работают мастера как глиняной игрушки, так и художественного текстиля, из них 7 удостоены звания народных.

Особенность выставки – показ как этнографических экспонатов, так и работ мастеров на одном выставочном пространстве. Символика и значение творческих решений объясняются через повседневную жизнь наших предков, их заботы и радости. Поэтому экспозицию дополнят предметы святочных гаданий и гуляний, инструменты и предметы быта.

Выставка продлится до 27 февраля 2022 года.
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#выставка #игрушка

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