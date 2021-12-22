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К работе с детьми допустили непроверенных сотрудников

2 886
#пцр-тест #детский лагерь
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К работе с детьми допустили непроверенных сотрудников

В отношении директора оздоровительного лагеря «Орленок» возбудили административное дело.

В Грязинском городском суде наложили штраф на директора МАУ ДЗОЛ «Орленок» за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Директор допустила отсутствие у двух сотрудников, прибывших для работы в оздоровительный лагерь во вторую смену, результатов лабораторных исследований на COVID-19 . Директор вину признала. Она пояснила, что в тот же день оба сотрудника сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты исследования. Впредь обещала подобных ситуаций не допускать. Представитель регионального управления Роспотребнадзора подтвердила, что допущенное нарушение неблагоприятных эпидемиологических последствий не имело.

Суд признал доказанной виновность директора МАУ ДЗОЛ «Орленок» и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 25 000 рублей.


Фото: липорленок.рф
2 886
#пцр-тест #детский лагерь
2

Комментарии (2)

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Меня зовут Гиви, дэтка

9 минут назад
Какой бред, лагерей и так неосталось, а последние хотят уничтожить и построит котеджные поселки в лесу. и так вес лес по берегу водохранилища где были лагеря в барских домах.
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Чиновник

45 минут назад
Кто-то сдал по-любому
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