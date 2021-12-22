Общество
сегодня, 10:33
К работе с детьми допустили непроверенных сотрудников
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В отношении директора оздоровительного лагеря «Орленок» возбудили административное дело.
В Грязинском городском суде наложили штраф на директора МАУ ДЗОЛ «Орленок» за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»
Директор допустила отсутствие у двух сотрудников, прибывших для работы в оздоровительный лагерь во вторую смену, результатов лабораторных исследований на COVID-19 . Директор вину признала. Она пояснила, что в тот же день оба сотрудника сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты исследования. Впредь обещала подобных ситуаций не допускать. Представитель регионального управления Роспотребнадзора подтвердила, что допущенное нарушение неблагоприятных эпидемиологических последствий не имело.
Суд признал доказанной виновность директора МАУ ДЗОЛ «Орленок» и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 25 000 рублей.
Фото: липорленок.рф
Директор допустила отсутствие у двух сотрудников, прибывших для работы в оздоровительный лагерь во вторую смену, результатов лабораторных исследований на COVID-19 . Директор вину признала. Она пояснила, что в тот же день оба сотрудника сдали ПЦР-тесты и получили отрицательные результаты исследования. Впредь обещала подобных ситуаций не допускать. Представитель регионального управления Роспотребнадзора подтвердила, что допущенное нарушение неблагоприятных эпидемиологических последствий не имело.
Суд признал доказанной виновность директора МАУ ДЗОЛ «Орленок» и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 25 000 рублей.
Фото: липорленок.рф
2 886
Меня зовут Гиви, дэтка
Чиновник