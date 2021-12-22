Контрафактные игрушки подложили свинью липчанке

Женщине придется отвечать рублем перед обладателем прав на персонажи.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск представителей британской компании «Entertainment One UK Limited» к жительнице Липецка. Организация потребовала от липчанки компенсацию за незаконное использование изображения персонажа.



Как указано в иске, спорными товарами оказались детские игрушки. Тайная закупка контрафактных товаров произошла в магазине на проспекте 60 лет СССР. Набор игрушек — трех свинок — и набор для рисования обошелся в 1 530 рублей. Тайный покупатель позже уведомил представителей держателя бренда о покупке контрафакта с изображением принадлежащих организации персонажей. «Entertainment One UK Limited» потребовала от хозяйки магазина компенсацию.



Суд удовлетворил иск. Индивидуальная предпринимательница из Липецка должна выплатить британской компании 50 000 рублей и погасить судебные издержки.

