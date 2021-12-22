Происшествия

сегодня, 10:02

Два человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Рено»

1 718
#авария #ДТП
1
Два человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Рено»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Липецке на улице Титова столкнулись автомобили «Сузуки» под управлением 56-летнего мужчины и «Лада-Гранта» с 27-летним водителем. В аварии получили травмы две пассажирки «Сузуки». Столкновение произошло из-за нарушения очередности проезда.

В Ельце на улице Советской столкнулись «ГАЗель» с 54-летним мужчиной за рулем и «Рено» под управлением 53-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 21-летняя пассажирка  «Рено» –  их доставили в больницу. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1085 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.

1 718
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Даня

сегодня, 10:25
День только начался, а они уже за 22 отчитались)
ответить

Еще в рубрике

Две женщины пострадали в ДТП на улице Титова
#ДТП
21
Две женщины пострадали в ДТП на улице Титова

вчера, 22:30

Происшествия
Рецидивист ограбил липчанина прямо возле православного храма
#Разбой #рецидив
13
Рецидивист ограбил липчанина прямо возле православного храма

вчера, 14:55

Происшествия
19-летний липчанин украл из бани два телефона, снял деньги с чужой карты, ограбил девушку и обнес ма...
#кража
16
19-летний липчанин украл из бани два телефона, снял деньги с чужой карты, ограбил девушку и обнес ма...

вчера, 10:38

Происшествия
50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу
#авария #ДТП
11
50-летний водитель погиб из-за выезда на встречную полосу

вчера, 09:19

Происшествия
Липчанин накопил 253 штрафа за нарушение Правил дорожного движения
#УФССП #приставы. долги #штрафы
29
Липчанин накопил 253 штрафа за нарушение Правил дорожного движения

20.12.2021 17:23

Происшествия
В Сселках во время пожара угорел мужчина
#МЧС #пожар
1
В Сселках во время пожара угорел мужчина

20.12.2021 14:41

Происшествия