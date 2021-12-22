Два человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Рено»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 декабря в Липецке на улице Титова столкнулись автомобили «Сузуки» под управлением 56-летнего мужчины и «Лада-Гранта» с 27-летним водителем. В аварии получили травмы две пассажирки «Сузуки». Столкновение произошло из-за нарушения очередности проезда.

В Ельце на улице Советской столкнулись «ГАЗель» с 54-летним мужчиной за рулем и «Рено» под управлением 53-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 21-летняя пассажирка «Рено» – их доставили в больницу. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1085 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.