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Два человека пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Рено»
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.
В Ельце на улице Советской столкнулись «ГАЗель» с 54-летним мужчиной за рулем и «Рено» под управлением 53-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и 21-летняя пассажирка «Рено» – их доставили в больницу. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.
22 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1446 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1085 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 24 факта механического столкновения автомобилей.
Даня