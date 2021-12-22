Введенные из-за кошки ограничения в Липецке сняли

На территории города отменен карантин по бешенству.

Постановлением региональной администрации в Липецке отменены ограничительные мероприятия по бешенству животных. Так снят карантин, введенный в региональном центре 15 октября. Тогда у кошки с улицы Доватора выявили бешенство. Заболевание обнаружили у безнадзорной кошки. Экспертиза Липецкой облветлаборатории подтвердила факт заболевания. Были введены ограничения на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству.



Бешенство — острая инфекционная болезнь человека и животных. Основным источником инфекции для человека являются собаки, чаще всего безнадзорные, а из диких животных — лисы, енотовидные собаки, волки. Заражение человека возможно и от других животных.



Бешенством болеют все сельскохозяйственные животные (коровы, овцы, козы, свиньи, лошади), а также крысы, ежи, летучие мыши и др. Вирус находится в слюне больного животного. От диких животных инфекция передается домашним. Так возникает городской очаг, который поддерживается безнадзорными собаками и кошками.



Человек заражается бешенством от животных через укусы, ослюнения поврежденных кожных покровов. Наиболее опасны укусы в области головы, шеи и кистей рук. Животные становятся заразными для людей уже в конце инкубационного периода (до начала проявлений признаков болезни). Ежегодно на территории Липецка регистрируются случаи заболевания и гибели животных от бешенства, в том числе это домашние животные - собаки и кошки, владельцы которых не захотели провести профилактические прививки против бешенства своим животным.



Средств лечения бешенства у человека и животных нет. Способом защитить своего любимца от бешенства является вакцина. Ветврачи напоминают горожанам, что важно следить за домашними любимцами и ежегодно проходить с ними весь курс профилактических мероприятий, в том числе вакцинацию от бешенства. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно обратиться в Левобережную (тел.558-100) или Правобережную (тел.482-000) ветклиники.