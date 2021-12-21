В центре Липецка торжественно открыл двери новый офис Россельхозбанка

В самом центре Липецка на площади Победы, 5 Россельхозбанк открыл в новый комфортный офис. Он расположился рядом с Центральным рынком и центром «Мои документы» для того, чтобы липчанам было максимально удобно пользоваться финансовыми услугами.

С новосельем банк поздравили заместитель главы Липецка по экономике Ирина Артёмова и начальник департамента экономического развития администрации Липецка Юлия Полоскина.

Клиентам банка в режиме 24/7 доступна зона банкоматов с полным финансовым функционалом. В офисе сделали максимальный упор на комфорт клиентов. Для удобства ввели электронную очередь, сделали зону ожидания с мягкими диванами в просторном зале. В офисе работают квалифицированные и опытные сотрудники. Кстати, офис Россельхозбанка на площади Победы, 5 можно смело назвать зоной COVID-free. Здесь грамотно выполнено зонирование, имеются средства индивидуальной защиты, соблюдены все санитарные меры, абсолютно все сотрудники провакцинированы.

- В век цифровизации крайне важно быть открытыми и доступными всем категориям граждан. Россельхозбанк понимает свою целевую аудиторию, располагая отличным арсеналом услуг. Не надо останавливаться на этом. Успехов и процветания! - пожелала вице-мэр Липецка Ирина Артемова.

Новое отделение Россельхозбанка радует доброжелательной атмосферой. Интерьер и оформление офиса заряжает на оптимизм. Чувствуется, что в Россельхозбанке любят клиентов и свою работу. Заботой о липчанах пронизано всё.

- Мы развиваемся и делаем наши шаги вперёд для наших клиентов, для удобства их обслуживания. Место для нового офиса было выбрано неслучайно. Площадь Победы — это центральная часть города, где будет удобно обслуживаться многим липчанам — жителям города и области. Россельхозбанк располагает в Липецкой области сетью из 13 офисов продаж. В Липецке открываем третий. На этом останавливаться не собираемся, - отметил директор Липецкого филиала Россельхозбанка Алексей Чемыхин. - Наша миссия — максимальная доступность банковских услуг во всех уголках региона и повышение финансовой грамотности липчан.

После торжественного перерезания ленточки управляющий новым дополнительным офисом Россельхозбанка Александр Гравит провел небольшую экскурсию по отделению.

- В зоне 24/7 держатели дебетовых и кредитных карт могут выполнить в универсальных банкоматах большой перечень финансовых операций — от снятия и пополнения до получения выписок и выполнения платежей. В операционном зале липчан встретит квалифицированная команда специалистов, - рассказал Александр Гравит. - Наши сотрудники готовы ответить на любой вопрос, рассказать о финансовых услугах и инструментах, предоставить их. Обслуживание строится максимально оперативно и безопасно. В офисе есть две переговорные, где можно обсудить сделки, а также кассы для платежей и операцией с валютой.

В офисе представлены не только классические банковские услуги, но и дополнительный сервис. Шагая в ногу со временем, Россельхозбанк не нарушает традиций. Вместе с широкой цифровизацией в банке всегда открыты к личному живому общению. Большим удобством данного офиса Россельхозбанка можно смело назвать присутствие финансового консультанта. Грамотный эксперт поможет разобраться липчанам во всех сложностях инвестиций, расскажет обо всех подводных камнях и подберет тот вариант, который заставит ваши сбережения приносить еще больший доход.

Россельхозбанк к новогодним праздникам преподнёс клиентам несколько продуктовых подарков: обновились и улучшились условия по кредитной карте «Своя», которая имеет существенный грейпериод. Поэтому она отлично подходит для совершения безналичных покупок. Удобна для покупок и новая кредитная карта для покупок в рассрочку. Ну и главный помощник при совершении покупок – кредит «На всё, что хочется!». Для клиентов, получающих заработную плату в Россельхозбанке по кредитным продуктам предусмотрены льготные условия. После одобрения заявки Вы точно будете знать размер Вашего ежемесячного платежа по кредиту и, взвесив свои возможности, примете окончательное решение. Новый офис Россельхозбанка, радушно распахнув свои двери, продолжает радовать липчан традиционно привлекательными ставками по потребительским кредитам. Добро пожаловать!

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