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Стоимость газа в Европе впервые превысила $2000 за тыс. куб. м

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#газ #Европа #цена

Стоимость газа в Европе начала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах.

Цена на газ в Европе превысила $2000 за тыс. куб. м, установив исторический рекорд, - свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость газа в Европе начала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, - пишет "Ъ".

21 декабря "Газпром" приостановил транзит в Германию по газопроводу Ямал—Европа. Газопровод перешел в реверсный режим работы, газ идет с запада на восток. Российские власти назвали это коммерческой ситуацией.

"О конкретных причинах нужно задавать вопрос "Газпрому". Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация", – ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, с чем связано сокращение поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа".
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#газ #Европа #цена

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