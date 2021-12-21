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52 минуты назад
Шойгу заявил о готовящейся со стороны США провокации с химоружием на Украине
Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины, - передает РИА Новости.
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сообщил он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.
В регион прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, - отмечают в оборонном ведомстве.
Шойгу заявил, что сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.
США также наращивают военное присутствие у российских границ, - заявил Шойгу.
По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации, - передает RT.
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сообщил он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.
В регион прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ, - отмечают в оборонном ведомстве.
Шойгу заявил, что сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.
США также наращивают военное присутствие у российских границ, - заявил Шойгу.
По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тысяч военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации, - передает RT.