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Рецидивист ограбил липчанина прямо возле православного храма
Обвиняемому грозит уже пятый уголовный срок.
Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по статье 162 УК РФ «Разбой». Подробности этого дела GOROD48 сообщили в областной прокуратуре.
Ничего святого
Преступление было совершено 29 августа этого года у храма «Всех святых в земле Российской просиявших» на улице Водопьянова в Липецке.
з8-летний Александр Путилин заметил мужчину, который был ровно на 10 лет его младше, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сам Путилин был уже четырежды судим за кражи, грабёж и разбой, а также за уклонение от ограничения свободы. И глядя на потенциально лёгкую жертву, уголовник-рецидивист сразу решил чем-нибудь поживиться.
Криминальная схема оказалась заезженной годами, но вполне рабочей. Началось всё с банальной просьбы закурить, а когда нетрезвый молодой человек полез в карман за сигаретами, то заодно вынул и деньги — три купюры по тысяче рублей.
Решив, что этой суммы вполне хватит для совершения нового преступления, Путилин нанёс два удара по лицу своему оппоненту, чем, как сказано в протоколе, «подавил его волю к сопротивлению», после чего забрал 3 тысячи рублей и растворился в толпе.
Грозит верхний предел наказания
У ограбленного было в кровь разбито лицо, но после экспертиза все же признала его повреждения не опасными для здоровья. После инцидента пошёл вовсе не отсыпаться, а вызвал полицию. В итоге личность нападавшего была установлена и вскоре он был задержан.
Рецидивист Путилин признал свою вину,а у учетом его богатого криминального прошлого суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Суд по всему, под замком ему находиться ещё долго: дело передают в суд, статья за разбой предусматривает до 8-ми лет лишения свободы, а с учётом уже 5-й судимости Путилина и 3-й по ст. 162 УК РФ он вполне может получить «верхнюю планку».
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