Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 22 декабря. Сегодня в городе будет морозно. Узнаем, кто отвечает за борьбу с сосульками. Учимся красиво оформлять и выбирать подарки. Обретаем спокойствие и негу в салоне тайского массажа. Находим друга на Новый год. Болеем за наших хоккеистов и рассказываем о своем желании стать бизнесменом.

Погода



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура днем будет от -15 до -17 градусов.



День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.



Дороги



Ждать долго на остановке автобус в такую погоду — занятие не из лучших. Отслеживаем нужный транспорт по интерактивной карте.



ЛипецкЯндекс.Карты





Последний штрих



Многие уже выбрали новогодние подарки для близких. Дело осталось за малым — красиво их упаковать. В этом поможет видеоинструкция блогера.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natasha Swingler (@effectivespaces)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



22 декабря 1952 года в семье военного в Липецке родился Александр Петров, ставший летчиком I класса. В 1974 году с отличием окончил Качинское Высшее военное авиационное училище летчиков. С 1994 по 2001 год проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в Липецке в должности старшего лётчика-исследователя – начальника отдела боевого применения истребительной авиации. В 1996 году ему была присвоена квалификация «Военный лётчик-снайпер». В марте 2000 года как один из наиболее подготовленных лётчиков ВВС Петров обеспечивал перелёт президента РФ Владимира Путина из Краснодара в Грозный и обратно.



И хорошее настроение не покинет больше вас!







Подготовка к празднику может выбить из колеи и лишить хорошего настроения.



MAGIC THAI wellness & SPA предлагает не просто стандартную услугу, а комплексную программу отдыха, от посещения кедровой фитобочки и специально подобранного для вас массажного направления до чаепития на стилизованной тайской веранде. Все программы проводят специалисты из Таиланда. При помощи воздействий на особые энергетически-активные точки опытные мастера помогут привести ваш организм в равновесие через глубокое расслабление и приток жизненной энергии.



Продолжительность отдыха в MAGIC THAI wellness & SPA обычно длится 1,5-3 часа. Многие выбирают «золотую середину» - программу на 2,2–2,5 часа. Отличной идеей в новогодние праздники станет посещение СПА вдвоём с подругой или второй половинкой



Кстати, если вы ещё не придумали, что подарить близким на Новый год - подарите сертификат в



Сосульки



В переменчивую погоду образуется наледь. Кто должен следить за состоянием крыш и карнизов?









Ваше мнение



Липчане могут пройти анонимный опрос «





Мохнатое счастье



А ведь кому-то приходится встречать Новый год в одиночестве… Как раз сейчас один красавчик ищет теплую компанию. Не только на праздник, а на всю жизнь.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дворянское Гнездо (@dvoryanskoe__gnezdo)





Болеем за наших



22 декабря липецкие хоккеисты встретятся на льду с «Полётом» из Рыбинска. Поддержать наших спортсменов можно онлайн.









Новогоднее настроение



На улице настоящая зимняя сказка — сугробы снега и трескучий мороз. Поселить ощущение чуда в душе поможет классическая новогодняя история. Сегодня вечером можно посмотреть красивый фильм «Щелкунчик и четыре королевства» (2018, 6+).





Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.



* В материале использована информация ИП Журова Александра Андреевича

https://magic-thai.ru/

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В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура днем будет от -15 до -17 градусов.День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.Ждать долго на остановке автобус в такую погоду — занятие не из лучших. Отслеживаем нужный транспорт по интерактивной карте.Многие уже выбрали новогодние подарки для близких. Дело осталось за малым — красиво их упаковать. В этом поможет видеоинструкция блогера.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.22 декабря 1952 года в семье военного в Липецке родился Александр Петров, ставший летчиком I класса. В 1974 году с отличием окончил Качинское Высшее военное авиационное училище летчиков. С 1994 по 2001 год проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в Липецке в должности старшего лётчика-исследователя – начальника отдела боевого применения истребительной авиации. В 1996 году ему была присвоена квалификация «Военный лётчик-снайпер». В марте 2000 года как один из наиболее подготовленных лётчиков ВВС Петров обеспечивал перелёт президента РФ Владимира Путина из Краснодара в Грозный и обратно.Подготовка к празднику может выбить из колеи и лишить хорошего настроения. MAGIC THAI wellness & SPA предлагает уделить время себе, восстановить силы и проникнуться спокойствием и экзотикой Востока. Отдых в SPA-салоне поможет почувствовать себя свежим, здоровым, подтянутым и счастливым. И этого мини-отпуска не требуется выезжать из города – салон находится в Липецке на Неделина, 61. *MAGIC THAI wellness & SPA предлагает не просто стандартную услугу, а комплексную программу отдыха, от посещения кедровой фитобочки и специально подобранного для вас массажного направления до чаепития на стилизованной тайской веранде. Все программы проводят специалисты из Таиланда. При помощи воздействий на особые энергетически-активные точки опытные мастера помогут привести ваш организм в равновесие через глубокое расслабление и приток жизненной энергии.Продолжительность отдыха в MAGIC THAI wellness & SPA обычно длится 1,5-3 часа. Многие выбирают «золотую середину» - программу на 2,2–2,5 часа. Отличной идеей в новогодние праздники станет посещение СПА вдвоём с подругой или второй половинкойКстати, если вы ещё не придумали, что подарить близким на Новый год - подарите сертификат в MAGIC THAI wellness & SPA . Вместе с ним ваши родные получат и любовь, заботу и мини-путешествие в страну мечты.В переменчивую погоду образуется наледь. Кто должен следить за состоянием крыш и карнизов?Липчане могут пройти анонимный опрос « Открытие своего дела с помощью социального контракта ». Авторов сбора мнений интересует, готовы ли респонденты заняться бизнесом и в какой сфере вести свое дело.А ведь кому-то приходится встречать Новый год в одиночестве… Как раз сейчас один красавчик ищет теплую компанию. Не только на праздник, а на всю жизнь.22 декабря липецкие хоккеисты встретятся на льду с «Полётом» из Рыбинска. Поддержать наших спортсменов можно онлайн.На улице настоящая зимняя сказка — сугробы снега и трескучий мороз. Поселить ощущение чуда в душе поможет классическая новогодняя история. Сегодня вечером можно посмотреть красивый фильм «Щелкунчик и четыре королевства» (2018, 6+).Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.PR