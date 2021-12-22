сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
На календаре среда, 22 декабря. Сегодня в городе будет морозно. Узнаем, кто отвечает за борьбу с сосульками. Учимся красиво оформлять и выбирать подарки. Обретаем спокойствие и негу в салоне тайского массажа. Находим друга на Новый год. Болеем за наших хоккеистов и рассказываем о своем желании стать бизнесменом.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура днем будет от -15 до -17 градусов.
День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.
Дороги
Ждать долго на остановке автобус в такую погоду — занятие не из лучших. Отслеживаем нужный транспорт по интерактивной карте.
Последний штрих
Многие уже выбрали новогодние подарки для близких. Дело осталось за малым — красиво их упаковать. В этом поможет видеоинструкция блогера.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
22 декабря 1952 года в семье военного в Липецке родился Александр Петров, ставший летчиком I класса. В 1974 году с отличием окончил Качинское Высшее военное авиационное училище летчиков. С 1994 по 2001 год проходил службу в 4-м Центре боевого применения и переучивания лётного состава в Липецке в должности старшего лётчика-исследователя – начальника отдела боевого применения истребительной авиации. В 1996 году ему была присвоена квалификация «Военный лётчик-снайпер». В марте 2000 года как один из наиболее подготовленных лётчиков ВВС Петров обеспечивал перелёт президента РФ Владимира Путина из Краснодара в Грозный и обратно.
И хорошее настроение не покинет больше вас!
Подготовка к празднику может выбить из колеи и лишить хорошего настроения. MAGIC THAI wellness & SPA предлагает уделить время себе, восстановить силы и проникнуться спокойствием и экзотикой Востока. Отдых в SPA-салоне поможет почувствовать себя свежим, здоровым, подтянутым и счастливым. И этого мини-отпуска не требуется выезжать из города – салон находится в Липецке на Неделина, 61. *
MAGIC THAI wellness & SPA предлагает не просто стандартную услугу, а комплексную программу отдыха, от посещения кедровой фитобочки и специально подобранного для вас массажного направления до чаепития на стилизованной тайской веранде. Все программы проводят специалисты из Таиланда. При помощи воздействий на особые энергетически-активные точки опытные мастера помогут привести ваш организм в равновесие через глубокое расслабление и приток жизненной энергии.
Продолжительность отдыха в MAGIC THAI wellness & SPA обычно длится 1,5-3 часа. Многие выбирают «золотую середину» - программу на 2,2–2,5 часа. Отличной идеей в новогодние праздники станет посещение СПА вдвоём с подругой или второй половинкой
Кстати, если вы ещё не придумали, что подарить близким на Новый год - подарите сертификат в MAGIC THAI wellness & SPA. Вместе с ним ваши родные получат и любовь, заботу и мини-путешествие в страну мечты.
Сосульки
В переменчивую погоду образуется наледь. Кто должен следить за состоянием крыш и карнизов?
Ваше мнение
Липчане могут пройти анонимный опрос « Открытие своего дела с помощью социального контракта». Авторов сбора мнений интересует, готовы ли респонденты заняться бизнесом и в какой сфере вести свое дело.
Мохнатое счастье
А ведь кому-то приходится встречать Новый год в одиночестве… Как раз сейчас один красавчик ищет теплую компанию. Не только на праздник, а на всю жизнь.
Болеем за наших
22 декабря липецкие хоккеисты встретятся на льду с «Полётом» из Рыбинска. Поддержать наших спортсменов можно онлайн.
Новогоднее настроение
На улице настоящая зимняя сказка — сугробы снега и трескучий мороз. Поселить ощущение чуда в душе поможет классическая новогодняя история. Сегодня вечером можно посмотреть красивый фильм «Щелкунчик и четыре королевства» (2018, 6+).
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
* В материале использована информация ИП Журова Александра Андреевича
https://magic-thai.ru/
PR
Animal planet.
Дворник
Электорат