Общество
сегодня, 14:38
Виновник взрыва на «Либойле» отделался штрафом
Мужчина полностью признал свою вину. Его наказали взысканием в 250 000 рублей.
27 декабря должен вступить в законную силу приговор Липецкого районного суда в отношении Артёма Острякова, которого следствие установило виновником взрыва на заводе «Либойл» в селе Сенцово. Начальнику цеха ООО «Либойл» органами предварительного следствия предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба». С этим обвинением Артём Остряков согласился безоговорочно и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения дела, то есть без исследования доказательной базы. Приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, может быть только обвинительным, а наказание – не превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Часть 1 ст. 217 УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы
Суд пришел к выводу о том, что сотрудник предприятия нарушил множество пунктов требований к безопасности производства. Как известно, в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения. Преступная халатность начальника цеха вылилась в 145,3 млн рублей материального ущерба для предприятия, а также в том, что двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью.
Как сообщили GOROD48 в Липецком районном суде, потерпевшие работники завода согласились с особым порядком проведения процесса. Если у них остались требования к начальнику цеха, то они могут заявить их в отдельном гражданском процессе. В рамках уголовного дела, по которому вынесен приговор, Артём Остряков должен выплатить штраф в 250 000 рублей.
Приговор в отношении начальника цеха ООО «Либойл» вступит в законную силу в положенный срок, если на него не поступит жалоб от подсудимого или потерпевших или прокуратура не внесет апелляционное представление.
Суд пришел к выводу о том, что сотрудник предприятия нарушил множество пунктов требований к безопасности производства. Как известно, в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения. Преступная халатность начальника цеха вылилась в 145,3 млн рублей материального ущерба для предприятия, а также в том, что двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью.
Как сообщили GOROD48 в Липецком районном суде, потерпевшие работники завода согласились с особым порядком проведения процесса. Если у них остались требования к начальнику цеха, то они могут заявить их в отдельном гражданском процессе. В рамках уголовного дела, по которому вынесен приговор, Артём Остряков должен выплатить штраф в 250 000 рублей.
Приговор в отношении начальника цеха ООО «Либойл» вступит в законную силу в положенный срок, если на него не поступит жалоб от подсудимого или потерпевших или прокуратура не внесет апелляционное представление.
Меня зовут Гиви, дэтка
Мдаа
Мимо проходил
Неартамонов
Добрая липчанка
Сталин