Общество

10 минут назад

«Интересно представить, как бы отреагировал император, видя такое к себе отношение?»

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#памятник #благоустройство
«Интересно представить, как бы отреагировал император, видя такое к себе отношение?»

На площади Петра Великого рядом с памятником отваливается плитка.

В редакцию GOROD48 обратился председатель липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников, его возмутило состояние архитектурного ансамбля на площади Петра Великого. Рядом с памятником императору отваливается плитка. Сергей Сошников напомнил, что в 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра Великого.

 — Так Липецк встречает юбилей своего фактического основателя! Интересно представить, как бы отреагировал император, видя такое к себе отношение? — спросил Сергей Сошников.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, о проблеме известно, подпорные стенки памятника будут восстановлены. Для того, чтобы определить стоимость ремонтных работ, специалисты проведут обследование.
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#памятник #благоустройство

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