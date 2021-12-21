На площади Петра Великого рядом с памятником отваливается плитка.

В редакцию GOROD48 обратился председатель липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников, его возмутило состояние архитектурного ансамбля на площади Петра Великого. Рядом с памятником императору отваливается плитка. Сергей Сошников напомнил, что в 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра Великого.



— Так Липецк встречает юбилей своего фактического основателя! Интересно представить, как бы отреагировал император, видя такое к себе отношение? — спросил Сергей Сошников.



Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, о проблеме известно, подпорные стенки памятника будут восстановлены. Для того, чтобы определить стоимость ремонтных работ, специалисты проведут обследование.