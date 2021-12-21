В Госдуму внесли закон о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

Отмечается, что выплата родителям будет положена до того момента, пока самому младшему ребенку не исполнится 18 лет.





Авторы законопроекта предлагают ввести нововведение с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.



"Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребёнок (дети)", - говорится в



"Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей (усыновителей) такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей", - говорится в документе.



По словам авторов инициативы, "максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек", общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год, - передает Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.Авторы законопроекта предлагают ввести нововведение с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года."Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребёнок (дети)", - говорится в пояснительной записке к документу."Указанная ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей, выплачиваемая в отношении детей, осуществляется в отношении каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет. При этом в отношении родителей (усыновителей) такая выплата будет осуществляться до момента исполнения 18 лет младшему из детей", - говорится в документе.По словам авторов инициативы, "максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек", общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год, - передает ТАСС