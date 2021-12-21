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После проверки «Опенхаус» оштрафовали на 50`000 рублей

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#проверка #нарушение #кафе
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После проверки «Опенхаус» оштрафовали на 50`000 рублей

В кафе не полностью соблюдали антиковидные требования.

Судья Октябрьского районного суда вынесла постановление об административном взыскании в адрес ООО «Опенхаус». Организацию, которая работает как кафе, оштрафовали после проверки.

Проверка соблюдения антиковидных требований в общепите проходила в кафе на Набережной 15 июля 2021. Сотрудницы «Опенхауса» находились на рабочем месте без медицинских масок, за регулярностью замены индивидуальных средств защиты здесь следили нестрого, на рабочих местах не было экранов и бактерицидных ламп, не соблюдали социальную дистанцию при отсутствии разметки.

Директор ООО «Опенхаус» и адвокат компании вину в совершении правонарушения признали. Они пояснили, что нарушение было совершено впервые, умысел у ООО «Опенхаус» на совершение правонарушения отсутствовал, обстоятельства, отягчающие административную ответственность, отсутствуют. Директор и адвокат просили суд снизить размер наказания за совершенное правонарушение или заменить наказание на предупреждение.

Но суд пришел к мнению, то действия ООО «Опенхаус» способствовали распространению коронавирусной инфекции, представляющей опасность для жизни и здоровья людей, в связи с чем оснований для замены наказания на предупреждение не нашлось.

ООО «Опенхаус» оштрафовали на 50 000 рублей.

1 1043
#проверка #нарушение #кафе
1

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