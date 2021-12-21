После проверки «Опенхаус» оштрафовали на 50`000 рублей

В кафе не полностью соблюдали антиковидные требования.

Судья Октябрьского районного суда вынесла постановление об административном взыскании в адрес ООО «Опенхаус». Организацию, которая работает как кафе, оштрафовали после проверки.



Проверка соблюдения антиковидных требований в общепите проходила в кафе на Набережной 15 июля 2021. Сотрудницы «Опенхауса» находились на рабочем месте без медицинских масок, за регулярностью замены индивидуальных средств защиты здесь следили нестрого, на рабочих местах не было экранов и бактерицидных ламп, не соблюдали социальную дистанцию при отсутствии разметки.



Директор ООО «Опенхаус» и адвокат компании вину в совершении правонарушения признали. Они пояснили, что нарушение было совершено впервые, умысел у ООО «Опенхаус» на совершение правонарушения отсутствовал, обстоятельства, отягчающие административную ответственность, отсутствуют. Директор и адвокат просили суд снизить размер наказания за совершенное правонарушение или заменить наказание на предупреждение.



Но суд пришел к мнению, то действия ООО «Опенхаус» способствовали распространению коронавирусной инфекции, представляющей опасность для жизни и здоровья людей, в связи с чем оснований для замены наказания на предупреждение не нашлось.



ООО «Опенхаус» оштрафовали на 50 000 рублей.



