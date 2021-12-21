Минздрав РФ включил в календарь прививок вакцинацию от коронавируса среди подростков

В тексте приказа отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.





Согласно документу, приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, сотрудникам определённых сфер, лицам с хроническими заболеваниями и жителям городов с населением более 1 млн человек. Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении в стране эпидемиологической ситуации, отметив, что в РФ наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.



"Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1 и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2", — говорится в документе.



Кроме того, Минздрав включил в календарь добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, - передает



"Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)", — говорится в тексте документа.



Вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей, - уточняется в приказе.









Минздрав утвердил национальный календарь прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, вакцинацию от коронавируса добавили в последний. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, сотрудникам определённых сфер, лицам с хроническими заболеваниями и жителям городов с населением более 1 млн человек. Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении в стране эпидемиологической ситуации, отметив, что в РФ наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом."Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1 и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2", — говорится в документе.Кроме того, Минздрав включил в календарь добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, - передает RT "Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)", — говорится в тексте документа.Вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей, - уточняется в приказе.