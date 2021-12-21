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Минздрав РФ включил в календарь прививок вакцинацию от коронавируса среди подростков
В тексте приказа отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.
Согласно документу, приоритет в вакцинации от COVID-19 отдаётся лицам в возрасте 60 лет и старше, сотрудникам определённых сфер, лицам с хроническими заболеваниями и жителям городов с населением более 1 млн человек. Тем временем представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила об улучшении в стране эпидемиологической ситуации, отметив, что в РФ наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом.
"Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1 и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2", — говорится в документе.
Кроме того, Минздрав включил в календарь добровольную вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет, - передает RT.
"Против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, к приоритету третьего уровня относятся… дети от 12 до 17 лет (включительно)", — говорится в тексте документа.
Вакцинация данной возрастной группы проводится на добровольной основе при условии наличия письменного заявления одного из родителей, - уточняется в приказе.