Автоинспекторы ищут свидетелей двух аварий

Участники ДТП уехали с места происшествия. В столкновениях никто не пострадал.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли на дорогах города в декабре.



11 декабря в 12:00 на улице Городской в районе дома №186 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2119», после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии легковушка получила механические повреждения.



13 декабря около 09:00 на Новолипецкой,18а неизвестный водитель врезался в автомобиль «ВАЗ-21102», после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП «ВАЗ» получил механические повреждения.



Очевидцев просят позвонить по телефону 89102505251.