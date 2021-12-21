Общество

сегодня, 09:56

Автоинспекторы ищут свидетелей двух аварий

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#авария #ДТП
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Участники ДТП уехали с места происшествия. В столкновениях никто не пострадал.

ОГИБДД ОМВД России по Ельцу просит откликнуться очевидцев ДТП, которые произошли на дорогах города в декабре.

11 декабря в 12:00 на улице Городской в районе дома №186 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2119», после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии легковушка получила механические повреждения.

13 декабря около 09:00 на Новолипецкой,18а неизвестный водитель врезался в автомобиль «ВАЗ-21102», после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП «ВАЗ» получил механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефону 89102505251.
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#авария #ДТП
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