Общество

сегодня, 09:49

В дороги Липецкой области вложат почти миллиард рублей

5 530
#строительство #дороги
1
В дороги Липецкой области вложат почти миллиард рублей

Правительство распределило межбюджетные трансферты.

В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает кабинет министров. Среди них и Липецкая область. Регион в ближайшие два года должен получить почти миллиард рублей межбюджетных трансфертов.

Среди регионов Центрального Черноземья поддержка строительства и ремонта дорог также будет оказана Белгородской области (616 млн рублей), Воронежской области (почти 788 млн рублей), Курской области (свыше 886 млн рублей), Тамбовской области (около 264 млн рублей).
5 530
#строительство #дороги
1

Комментарии (5)

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фрфкур

49 минут назад
Процентов десять глядишь в асфальте будет.....
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Ссёлки

49 минут назад
Про Ссёлки не забудьте, ул Комарова, Пушкина отремонтировать, хотя бы дыры залатать.
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Ура!

54 минуты назад
Вложат себе в карман. Много!!!
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Мимо проходил

сегодня, 10:25
Уваркина, сделай дорогу до больниццы 19 мкр ,беременных возят.А там такие ухабы.
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Надоело

сегодня, 10:03
Вложат они. Дорогу до данкова начали ремонтировать раньше строительства Крымского моста
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