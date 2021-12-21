В дороги Липецкой области вложат почти миллиард рублей

Правительство распределило межбюджетные трансферты.

В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает кабинет министров. Среди них и Липецкая область. Регион в ближайшие два года должен получить почти миллиард рублей межбюджетных трансфертов.



Среди регионов Центрального Черноземья поддержка строительства и ремонта дорог также будет оказана Белгородской области (616 млн рублей), Воронежской области (почти 788 млн рублей), Курской области (свыше 886 млн рублей), Тамбовской области (около 264 млн рублей).