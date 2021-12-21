Общество
сегодня, 09:49
В дороги Липецкой области вложат почти миллиард рублей
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Правительство распределило межбюджетные трансферты.
В ближайшие два года регионы получат 100 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает кабинет министров. Среди них и Липецкая область. Регион в ближайшие два года должен получить почти миллиард рублей межбюджетных трансфертов.
Среди регионов Центрального Черноземья поддержка строительства и ремонта дорог также будет оказана Белгородской области (616 млн рублей), Воронежской области (почти 788 млн рублей), Курской области (свыше 886 млн рублей), Тамбовской области (около 264 млн рублей).
Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает кабинет министров. Среди них и Липецкая область. Регион в ближайшие два года должен получить почти миллиард рублей межбюджетных трансфертов.
Среди регионов Центрального Черноземья поддержка строительства и ремонта дорог также будет оказана Белгородской области (616 млн рублей), Воронежской области (почти 788 млн рублей), Курской области (свыше 886 млн рублей), Тамбовской области (около 264 млн рублей).
5 530
фрфкур
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Ура!
Мимо проходил
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