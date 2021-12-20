Происшествия

сегодня, 17:23

Липчанин накопил 253 штрафа за нарушение Правил дорожного движения

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#УФССП #приставы. долги #штрафы #ПДД
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Липчанин накопил 253 штрафа за нарушение Правил дорожного движения

Расплатился хронический должник только после ареста автомобиля.

Злостному неплательщику по штрафам пришлось раскошелиться в Липецке.

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь Управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области Юлия Тарасова, липчанин накопил 253 штрафа на общую сумму в 203 тысячи рублей. Подавляющее часть этих штрафов - за превышение скорости.

- Эти долги начали собираться с лета 2020 года, - рассказала Юлия Тарасова, - Количество исполнительных производств всё росло, но расплачиваться мужчина не торопился. Помог только арест его автомобиля.

Все свои «подвиги» любитель быстрой езды совершал на автомобиле «Лада-Приора». И именно этот автомобиль засекла система «Паутина» - совместный проект ГИБДД и УФССП. Система позволяет в потоке движения сканировать номера автомобилей и мгновенно пробивать их по базе данных на наличие задолженностей.

«Ласточку» хронического нарушителя в итоге остановили дорожные полицейские, а вызванный на место пристав наложил арест на авто. Мера оказалась действенной: уже на следующий день все штрафы были погашены полностью.

6 746
#УФССП #приставы. долги #штрафы #ПДД
4

Комментарии (6)

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Татьяна

14 минут назад
Ком Ментарий, таких нужно лишать на пожизненно, без права возврата. И в придачу конфисковывать эти самые корыта. Пусть на автобусе ездят.
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Ком Ментарий

24 минуты назад
Таких «мамкиных гоншиков» на дырявых корытах за такие «подвиги» необходимо лишать прав на 2…3 года. В Госдуме уже озадачились этой проблемой с неадекватами на бешенных табуретках и готовят Закон РФ ужесточающий наказания для подобных любителей дорожных погонялок и выкрутасов.
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///

29 минут назад
На эти деньги, можно взять ещё приору)))
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Ваш тренер

30 минут назад
Конфисковать надо было автопомойку... делов то!!!
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Народ

39 минут назад
Всегда удивляла, как? Тут один пропустишь неоплаченный, так тебе карты блокируют, на госуслугать уже письма от пристоваи т.д. а тут 253. Можно пояснить и рассказать как они так могут
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Куриный кот

сегодня, 17:29
Наверняка нерусский какой то... Ани плевали на наши законы!
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