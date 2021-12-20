Липчанин накопил 253 штрафа за нарушение Правил дорожного движения

Расплатился хронический должник только после ареста автомобиля.

Злостному неплательщику по штрафам пришлось раскошелиться в Липецке.

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь Управления федеральной службы судебных приставов по Липецкой области Юлия Тарасова, липчанин накопил 253 штрафа на общую сумму в 203 тысячи рублей. Подавляющее часть этих штрафов - за превышение скорости.

- Эти долги начали собираться с лета 2020 года, - рассказала Юлия Тарасова, - Количество исполнительных производств всё росло, но расплачиваться мужчина не торопился. Помог только арест его автомобиля.

Все свои «подвиги» любитель быстрой езды совершал на автомобиле «Лада-Приора». И именно этот автомобиль засекла система «Паутина» - совместный проект ГИБДД и УФССП. Система позволяет в потоке движения сканировать номера автомобилей и мгновенно пробивать их по базе данных на наличие задолженностей.

«Ласточку» хронического нарушителя в итоге остановили дорожные полицейские, а вызванный на место пристав наложил арест на авто. Мера оказалась действенной: уже на следующий день все штрафы были погашены полностью.