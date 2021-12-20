Спорт

сегодня, 17:08

Остановить липчанку смогла только чемпионка России

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#Вольная борьба #женская борьба. Кристина Ахишмина
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Остановить липчанку смогла только чемпионка России

Кристина Ашихмина взяла "бронзовую" медаль Кубка страны по вольной борьбе.

Воспитанница липецкой СШОР №9 Кристина Ашихмина в подмосковном Наро-Фоминске выиграла «бронзу» в Кубке России по вольной борьбе среди женщин.

Своё выступление в весовой категории до 65 кг 22-летняя спортсменка начала с победы над Ольгой Балютиной из Санкт-Петербурга, но затем её впору сетовать на жребий, который уже в четвертьфинале свёл её с главной фавориткой турнира – чемпионкой страны, обладательницей командного Кубка европейских наций-2017 Ульяной Тукуреновой из Улан-Удэ.

В итоге наша землячка вынуждена была уступить, но не пала духом и сквозь утешительную сетку соревнований пробилась в «бронзовый» медаль-матч. Схватка с Кристиной Ерёминой из Краснодарского края получилась непростой, но всё же наша землячка выиграла 4:3 и поднялась на третью ступень пьедестала почёта.

Победительницей предсказуемо стала Тукуренова, второй финишировала Мария Лачугина из Воронежа, а ещё одну «бронзу» вместе с Ашихминой завоевала Хадижат Муртузалиева из Дагестана.

Лавры за успех своей воспитанницы Липецкая область должна разделить с Москвой, куда воспитанница наших тренеров Сергея Яковлева и Светланы Красниковой перебралась несколько лет назад. Сейчас она живёт и тренируется уже в столице.

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Фото Влада Овчинникова (Федерация спортивной борьба России)

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#Вольная борьба #женская борьба. Кристина Ахишмина
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